Обнародована статистика преступлений в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

На сегодняшнем заседании коллегии в Военной прокуратуре Азербайджана военный прокурор республики генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев сказал, что в 2016 году по сравнению с 2015-м в Вооруженных силах число зарегистрированных преступлений против военной службы уменьшилось на 14,2%, случаев уклонения от военной службы – на 35,1%, в том числе самовольного отлучения из воинской части или с места службы в боевых условиях – на 40,2%, дезертирства – на 69,2%, фактов нарушения субординации – на 4,2%, правил уставных взаимоотношений между военнослужащими, не находящимися в подчинении друг друга – на 4%, хищения огнестрельного оружия, боевых снарядов, взрывчатых веществ и взрывчаток путем грабежа или вымогательства – на 53,3%, умышленного убийства – на 36,8%, доведения до самоубийства – на 14,3%, передает АПА.

Было отмечено, что по сравнению с 2015 годом число преступлений, зарегистрированных в военных соединениях Министерства обороны, уменьшилось на 5,1%, в том числе против военной службы – на 12,7%.

В воинских соединениях в Азербайджане был раскрыт ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

В сокращении фактов преступности очень большая роль принадлежит совместным мероприятиям различного характера, регулярно осуществляемым органами военной прокуратуры совместно с Министерством обороны, Государственной пограничной службой, Внутренними войсками и другими военными структурами на основе создания здоровых и деловых связей, а также утвержденного еще в начале года плана. Наряду с этим, в прошлом году зафиксирован незначительный рост некоторых видов преступлений.

Было особо подчеркнуто, что в 2016 году органами военной прокуратуры завершено расследование многих тяжких, сложных и многоэпизодных преступлений, усилен контроль за улучшением качества предварительного дознания, точным соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства.

В отчетный период было завершено следствие по ряду уголовных дел, связанных с присвоением государственного имущества, обеспечено привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. В период следствия было обеспечено возмещение материального ущерба в размере 1 миллиона 102 тысяч 641 маната, причиненного государству в результате действий лиц, совершивших преступление.

В прошлом году в результате усиления органами военной прокуратуры прокурорского надзора над выполнением оперативно-розыскных мероприятий 45 человек из находящихся в розыске были обнаружены и привлечены к следствию. Было проведено 150 проверок в порядке контроля за выполнением законов в деятельности органов дознания, в результате выявлено 2234 нарушения закона. Для устранения причин и условий, способствующих нарушениям закона, были направлены 228 представлений, предупреждены 239 человек, возбуждено 41 уголовное дело, дано 137 письменных указаний по делам, находящимся в производстве органов дознания, ликвидированы 23 незаконных решения по отклонению возбуждения уголовных дел.

А.А.