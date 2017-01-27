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Политика

Зияфет Аскеров: «Можно сказать, что кризис не коснулся Азербайджана» 27.01.2017 15:31

Можно сказать, что Азербайджан вышел из кризиса.

Об этом 27 января в ходе проведения в Баку научно-практической конференции «Безопасность в экономике: аспекты облегчения и защиты торговли» заявил первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, передает Trend.az.

По его словам, таможенная система занимает особое место в системе безопасности Азербайджана.

«Есть большая роль таможенных органов в проведении экспортно-импортных операций, выполнении экономического плана», - сказал он. 

Вице-спикер напомнил, что недавно указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева была утверждена стратегическая дорожная карта национальной экономики и основных секторов экономики

«Перед таможенными органами поставлены большие задачи в утверждении этих дорожных карт, и я уверен, что они с этим справятся», - сказал он. 

З.Аскеров указал, что вопрос экономической безопасности является одним из приоритетных направлений в республике.

«Как вы знаете, в мире до сих пор продолжается экономический и торговый кризис. Можно сказать, что этот кризис не коснулся Азербайджана, хотя некоторые его последствия на нас повлияли.

Несмотря на это, 2016 год мы завершили с высокими показателями», - сказал он, выразив уверенность, что экономика Азербайджана будет развиваться и в 2017-2018 годах.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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