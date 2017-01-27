Карабахский конфликт накапливает потенциал для срыва хрупкого мира, уверены исследователи из МГИМО

В 2017 году нагорно-карабахский конфликт останется самой серьезной угрозой безопасности Южного Кавказа.

К такому выводу пришли эксперты московского исследовательского института «Внешняя политика» в своем докладе «Международные угрозы 2017 года».

В коллективе института «Внешней политики», основанного в 2014 году выпускниками МГИМО, порядка 20 специалистов, которые работают с источниками на 15 иностранных языках. Эксперты института анализируют международную политику и выявляют в ней потенциальные возможности и скрытые риски.

По их мнению, стороны конфликта не готовы к уступкам по всему спектру имеющихся вопросов, и маловероятно, что без совместного внешнего давления сопредседателей Минской группы ОБСЕ Баку и Ереван сумеют достичь компромиссного решения.

Авторы доклада, однако, полагают, что объединение усилий с целью давления на стороны конфликта вряд ли возможно в силу имеющихся сложностей в отношениях между Россией и Западом и опасений того, что форсирование переговоров может способствовать не поиску мира, а попыткам конфликтующих сторон обеспечить себе преимущество.

«Ожидать новых прорывных идей по урегулированию конфликта в 2017 году также не приходится, - заключают авторы доклада. - Фактически все сколько-нибудь релевантные инициативы уже озвучены».

После самой масштабной за 22 года перемирия эскалации конфликта в начале апреля 2016 года главная проблема – это определение условий, при которых возможны срыв перемирия и новое вооруженное противостояние, говорится в исследовании.

Условия, по мнению аналитиков «Внешней политики», складываются для развития событий по негативному сценарию. Прежде всего, это приостановление переговорного процесса в формате РФ-Армения-Азербайджан, которое стороны могут представить как провал. В этом случае возрастает риск дискредитации российских политических инвестиций в мирный процесс.

Однако полная калька апрельской «четырехдневной войны» маловероятна, полагают эксперты.

«Москва недвусмысленно демонстрирует, что заинтересована в сохранении имеющегося баланса сил и статус-кво, - говорится в докладе. - В этих условиях бросать открытый вызов Кремлю для Баку и для Еревана затруднительно, а Запад в этом вопросе России не противоречит и не мешает».

Аналитики полагают, что война в зоне нагорно-карабахского конфликта может стать результатом роста числа инцидентов. Фактором сдерживания конфликтующих сторон и недопущения новой эскалации они считают нормализацию российско-турецких отношений. Соответственно, российско-турецкие разногласия могут в любой момент стать «фоновым фактором» и для ситуации в Карабахе.

Следует отметить, что среди ведущих аналитиков агентства – известные эксперты-международники: специалист по постсоветскому пространству Сергей Маркедонов, кавказовед Николай Силаев, специалист по внешней политике России Андрей Цыганков, специалист по внешней политике США на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве Андрей Сушенцов и другие.

Прогнозы по Нагорному Карабаху – одна из 12 международных ситуаций, которые анализируются в докладе. Для исследования каждой из них используется метод ключевых событий. Для каждой темы сформулированы условия наступления желаемого сценария в виде перечня ключевых событий («ключей»).

Перспектива наступления указанных событий оценивается по шкале «исключено – крайне маловероятно – маловероятно – вероятно – высоко вероятно – непременно». В совокупности это позволяет оценить траекторию движения процесса.

Относительно условий эскалации нагорно-карабахского конфликта прогнозы следующие:

Торможение переговорного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ или в формате РФ-Армения-Азербайджан – Вероятно.

Возрастание количества военных инцидентов на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе - Высоко вероятно.

Резкое изменение военного баланса между сторонами – Маловероятно.

Новая конфронтация между Россией и Турцией – Маловероятно.

Резкое ухудшение отношений между Москвой и Баку или Ереваном из-за Карабаха – Маловероятно.

Нарастание противоречий между Россией и Западом с «переливом» на Карабах – Маловероятно.

Достижение компромисса на переговорах и выход на мирное решение – Крайне маловероятно.

Отказ России или других участников Минской группы от участия в процессе мирного урегулирования – Исключено.

В исследовании анализируются также риски и перспективы по сценариям отношений РФ и США, антироссийским санкциям, мирному договору РФ с Японией, углублению центробежных тенденций в ЕС, условиям сохранения значимости БРИКС.

Доклад содержит и прогнозы по восстановлению управляемости в Ираке, миграционному кризису в Европе, дестабилизации правящего режима в Саудовской Аравии, ситуации в Афганистане, урегулированию конфликтов в Сирии и Украине.

В заключении по общему докладу эксперты отмечают, что через несколько лет в мире наступит новый технологический и экономический цикл. Страны, которые войдут в него первыми, смогут диктовать условия отставшим.

Конкуренция на новом витке развития потребует мобилизации огромных финансовых и человеческих ресурсов, говорится в заключении. Чтобы выжить и преуспеть, странам придется принимать решения, которые будут болезненными – в том числе и для элит. Чтобы убеждать и заставлять, потребуются сильные лидеры.

«Если в Европе в 2017 году еще предстоит болезненное расставание с иллюзиями, то у Китая, Индии и Ирана иллюзий уже нет, - пишут эксперты «Внешней политики». - Текущий год может стать переломным в их истории, как для внутриполитического курса, так и в отношениях с Соединенными Штатами».

Пока крупные игроки занимают лучшие позиции для старта, тогда как на их границах, как между движущимися тектоническими плитами, развертывается борьба за выживание.

«Украина, страны Прибалтики, Сербия, Турция, Катар, Саудовская Аравия, Тайвань, Филиппины боятся стать разменной монетой в большой игре великих держав, которая уже началась, - подытоживают эксперты. - Призом в этой игре будет мировое лидерство на горизонте 2040–2050 годов. В этой перспективе проблемы малых стран покажутся второстепенными».

Елена Остапенко

С полной версией исследования можно ознакомиться на сайте аналитического института «Внешняя политика».