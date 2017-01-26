USD1.9068
EUR2.0511
RUB0.0321
Brent55.54
WTI53.18
Золото1 198.69
S&P 500 Index2 298.37
Nikkei 22519 351.24
Политика

Армянская сторона представляет ложные сведения о своих потерях - Минобороны Азербайджана 26.01.2017 13:21

Министерство обороны Азербайджана указывает на ложность цифр, предоставленных армянской стороной о числе раненых в ВС Армении.

Цифры, озвученные начальником военно-медицинского управления вооруженных сил Армении Камавором Хачатряном о числе раненых в армянской армии, категорически не соответствуют действительности.

Как сообщили на запрос 1news.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, только в ходе апрельских боевых действий было уничтожено более 320 вражеских военнослужащих, более 500 было ранено.

Некоторые независимые армянские эксперты косвенно признали, что озвученные азербайджанской стороной цифры более соответствуют реальности. 

В настоящее время 150 армянских военнослужащих, получивших ранения в ходе апрельских боевых действий, проходят лечение в различных военно-медицинских учреждениях Армении и в ряде зарубежных государств.

Кроме того, в Минобороны АР указали, что с начала этого года потери в вооруженных силах Армении превысили 10 человек. 

Следует отметить, что К.Хачатрян в интервью армянским СМИ указал, что в ходе апрельских боевых действий получили ранения всего 125 армянских военнослужащих.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

48количество просмотров
Армянская сторона представляет ложные сведения о своих потерях - Минобороны Азербайджана
Начинается этап великого возвращения - ФОТО
Самые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТО

Американское издание Miami Herald приводит данные, согласно которым среди последних 55 узников американской тюрьмы в Гуантанамо - люди из самых разных стран мира, в том числе и из Азербайджана
Военный эксперт: «Решение о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы — реальный результат апрельских боев»
Азербайджанский депутат в ПАСЕ: Ложь армянских медиа препятствует решению карабахского конфликта
Появились новости от подвергшегося преследованию армян узбекского историка Шухрата Саламова – ВИДЕО

Вот уже несколько дней как началось преследование армянами известного узбекского историка Шухрата Саламова (Барласа)
ВС Армении в течение суток 14 раз нарушили режим прекращения огня
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Арабский бизнесмен предложил Бураку Озчивиту и Фахрие Эвджен 2.000.000 долларов за медовый месяц в Дубае – ФОТОУволен и второй инспектор - «герой» видео, где водителя доводят до слез – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОЗадержанные лондонской полицией бортпроводники AZAL отпущены – ОБНОВЛЕНОБакинский железнодорожный вокзал готовится к открытию после реконструкции – ФОТОРоналду на машине скорой помощи доставлен в госпиталь - ФОТОВ Кувейте казнили члена королевской семьиСамые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТОПсихотерапевт Даянет Рзаев покончил с собойУправление полиции: «Даянат Рзаев оставил предсмертную записку, в которой просил…» – ФОТОВ Баку бывший майор полиции бросился с 8-го этажа – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 января13:21 Армянская сторона представляет ложные сведения о своих потерях - Минобороны Азербайджана13:17 Турал Гурбатов: «Кяпаз» хорошо подготовился к чемпионату»13:09 #MFLstars: как команда «Eleven» стала одним из лидеров главного турнира по мини-футболу среди любителей - ФОТО13:07 Мексиканский институт нефти рассматривает сотрудничество с БВШН13:00 Начинается этап великого возвращения - ФОТО12:56 Азербайджанская «молодежка» в пятой корзине12:49 В Дели скончался посол России в Индии12:45 Роман Григорчук: ««Габала» значительно прибавила в плане организации игры»12:40 Состоится традиционный ежегодный «круглый стол» Caspian Ambassadors Club12:33 Дочь Майкла Джексона рассказала про смерть отца, изнасилование и попытки суицида – ФОТО12:27 Рейналдо отправился в Турцию12:21 «Азеррейл» победил, «Телеком» снова уступил12:17 Управление полиции: «Даянат Рзаев оставил предсмертную записку, в которой просил…» – ФОТО12:13 Эльтон Ибрагимов снял клип в Киеве – ВИДЕО12:05 В Нефтегазодобывающем управлении имени Н.Нариманова усиливается безопасность - ВИДЕО