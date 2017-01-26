Армянская сторона представляет ложные сведения о своих потерях - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана указывает на ложность цифр, предоставленных армянской стороной о числе раненых в ВС Армении.

Цифры, озвученные начальником военно-медицинского управления вооруженных сил Армении Камавором Хачатряном о числе раненых в армянской армии, категорически не соответствуют действительности.

Как сообщили на запрос 1news.az в пресс-службе Минобороны Азербайджана, только в ходе апрельских боевых действий было уничтожено более 320 вражеских военнослужащих, более 500 было ранено.

Некоторые независимые армянские эксперты косвенно признали, что озвученные азербайджанской стороной цифры более соответствуют реальности.

В настоящее время 150 армянских военнослужащих, получивших ранения в ходе апрельских боевых действий, проходят лечение в различных военно-медицинских учреждениях Армении и в ряде зарубежных государств.

Кроме того, в Минобороны АР указали, что с начала этого года потери в вооруженных силах Армении превысили 10 человек.

Следует отметить, что К.Хачатрян в интервью армянским СМИ указал, что в ходе апрельских боевых действий получили ранения всего 125 армянских военнослужащих.

Эльшан Рустамов, Г.Р.