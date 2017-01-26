Самые опасные преступники: кто этот единственный азербайджанец – узник тюрьмы в Гуантанамо? - ФОТО

Американское издание Miami Herald приводит данные, согласно которым среди последних 55 узников американской тюрьмы в Гуантанамо - люди из самых разных стран мира, в том числе и из Азербайджана.

При этом издание отмечает такие факты, как, к примеру, то, что из первых 20 лиц, привезенных в Гуантанамо 15 лет назад по подозрению в терроризме, всего один человек был пойман в зоне конфликта – в Афганистане. Позже его отпустили, признав, что он стал жертвой ошибочного опознания.

«Все узники Гуантанамо – мусульмане. Здесь нет ни одного американца. Каждый третий – неарабского происхождения», - говорится в тексте. Более того, отмечается, что всего 10 человек из последних 55 заключенных были пойманы в Афганистане.

Американская тюрьма на военной базе Гуантанамо на Кубе, известная своим жестоким обращением с узниками и применением пыток, была открыта президентом США Джорджем Бушем в январе 2002 года, спустя четыре месяца после теракта в Нью-Йорке 9/11, унесшего жизни более 3 тысяч американцев.

Закрытие Гуантанамо было одним из предвыборных обещаний президента Барака Обамы, однако за два срока он так и не сумел этого добиться. Новый президент Дональд Трамп и вовсе не выказывает заинтересованности в освобождении последних узников и закрытии тюрьмы.

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Тюрьма в Гуантанамо существует уже 16 лет, и здесь до сих пор содержатся двое из числа первых 20-ти, которых именуют «худшими из худших». Это 47-летний гражданин Йемена Али Хамза аль-Бахлул и 51-летний тунисец Ридах бин Салех аль-Йазиди. Решение об их переводе было принято еще в 2009 году, но ни одна страна мира не дает согласия принять их.

Кто он – азербайджанец в Гуантанамо?

Miami Herald также опубликовало карту, на которой отмечены страны, чьи граждане до сих пор содержатся в Гуантанамо. Также приводятся истории некоторых из узников.

Однако имени и истории пленника из Азербайджана в тексте нет.

Примечание: первоначально в материале была указана ошибочная карта Азербайджана, однако затем, благодаря вмешательству МИД АР, она была исправлена.

Как известно из открытых источников, единственным гражданином Азербайджана, который 8,5 лет содержался в Гуантанамо, был бакинец Полад Сабир оглу Сираджев, известный под именем «Масуд».

О других пленниках этой тюрьмы из числа азербайджанских граждан никогда нигде не упоминалось.

О Поладе известно то, что родился он в мае 1975 году в Баку, в 1992 году поехал в Турцию, чтобы получить образование в сфере экономики и управления. По окончании учебы в 1996 году Сираджев работал переводчиком в турецкой строительной компании, некоторое время жил в Москве.

По данным британского журналиста Энди Уорсингтона (Andy Worthington), считающегося экспертом по теме Гуантанамо, Полад Сираджев поехал в Афганистан, чтобы изучать Коран, и был ранен военными НАТО во время работы охранником на пакистанском продовольственном складе на севере Афганистана.

Со слов матери Полада известно, что он пропал в феврале 2001 года, и семья узнала о том, что он направлен в Гуантанамо лишь в 2002 году через Международный Комитет Красного Креста. Она сказала, что крайне сомневается в том, что ее сын мог сотрудничать с какими-либо радикальными группами, так как «он не получал никакого религиозного образования» и «не состоял в религиозных организациях».

В чем обвиняют Полада Сираджева?

В секретных документах Министерства обороны США, опубликованных сайтом WikiLeaks, Полад проходил как Poolad Tsiradzho под номером US9AJ-000089DP. По данным на январь 2008 года, он находился «в хорошей физической форме, без каких-либо значительных медицинских проблем».

Задержан он был по обвинениям в членстве в Исламском движении Узбекистана (IMU) и связях с террористическими организациями «Аль-Каида», «Талибан», а также экстремистской организацией «Аль-Каида – Кавказ».

По данным Минобороны США, Поладу инкриминировалось участие в военных действиях против США и сил коалиции. Предположительно, он был боевиком в 55-й арабской бригаде основателя террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена.

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«Задержанный признал факт службы в силах «Талибана». Задержанный прошел военную подготовку в тренировочном лагере «Аль-Каиды» «Аль-Фаруг», - говорится в секретных документах.

Полад Сираджев проходит по документам как заключенный, представляющий высокий уровень угрозы в связи с постоянным выражением угрозы в адрес американских вооруженных сил. Для разведки же он представляет средний интерес.

Энди Уорсингтон, проведший не одно журналистское расследование на тему Гуантанамо, отмечает, что версию американского правительства не стоит принимать за чистую монету, так как доклады об обвинениях заключенных зачастую основываются на «сомнительных показаниях самих задержанных или их сокамерников».

Судьба азербайджанского узника

Сообщалось, что в 2009 году американские власти приняли решение освободить 75 заключенных лагеря в Гуантанамо. Среди них – граждане Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.

Также в открытых источниках имеются данные, что в январе 2010 года Полад Сираджев был направлен в специальный лагерь в Словакии на временное пребывание. В июне того же года он и еще двое узников, переведенных из Гуантанамо, начали голодовку в знак протеста против условий, в которых они содержались в Словакии.

Данных о судьбе Полада Сираджева после 2010 года в открытом доступе нет.

На момент публикации материала 1news.az обратился с запросом о получении соответствующей информации в МИД Азербайджана, а также в посольство Азербайджана в США.

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