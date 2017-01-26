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Политика
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Азербайджанский депутат в ПАСЕ: Ложь армянских медиа препятствует решению карабахского конфликта 26.01.2017 10:24

Армянские интернет-порталы распространяют фальшивые факты о Нагорном Карабахе, его истории, культурном наследии, вместе с тем распространяют лживую информацию о происходящих сегодня событиях и действиях вооруженных сил Армении.

Об этом, как передает 1news.az, заявила главный докладчик по детям Комитета по социальным делам, здоровью и устойчивому развитию Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), член азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиева на слушаниях доклада на тему «Онлайн-медиа и журналистика: вызовы и отчет, искоренение кибердискриминации и ненависти».  

С.Фаталиева подчеркнула, что факты распространения армянскими порталами лжи – это часть препятствий на пути к решению конфликта, которые должны быть устранены.

Она констатировала, что сегодня в глобальном масштабе онлайн-медиа, как средство манипуляции, используются для пропаганды определенных идей. По ее словам, в целом в распространении радикальных идей, религиозной и этнической нетерпимости, экстремизма роль медиа велика. Депутат с сожалением отметила, что распространяемые подобными медиа фальшивые факты направлены на формирование общественного мнения и создание виртуального мифа. Она подчеркнула особую ответственность медиа за распространение правдивой информации о конфликтных зонах. При этом она выразила сожаление в связи с тем, что некоторые веб-сайты не осознают свою ответственность.

Также С.Фаталиева в своей речи коснулась вопроса безопасности детей в современной киберсреде. 

Ялчин Алиев, Г.Р.

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