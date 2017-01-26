Вооруженные формирования Армении в различных направлениях фронта в целом 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны АР, с позиций в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селе Айгепар Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района, в селе Алибейли Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций близ оккупированного села Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Джебраильского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.