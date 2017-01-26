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Политика

Халаф Халафов: Принципиальные договоренности глав прикаспийских стран создали условия для сближения позиций 26.01.2017 18:52

25-26 января 2017 года в Баку состоялось 48-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, в работе заседания приняли участие делегации Азербайджанской Республики (руководитель – Х.Халафов), Исламской Республики Иран (руководитель – И.Рахимпур), Республики Казахстан (руководитель – З.Аманжолова), Российской Федерации (руководитель – И.Братчиков) и Туркменистана (руководитель – М.Атаджанов).

Председательствовавший на заседании заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Х.Халафов в своем вступительном слове подчеркнул, что принципиальные договоренности на уровне глав государств и министров иностранных дел прикаспийских стран создали необходимые условия для значительного сближения позиций и достижения серьезных результатов.

Х.Халафов отметил, что проведение очередного саммита по завершении согласования всех основополагающих положений проекта Конвенции должно иметь своей целью создание всесторонней правовой основы для дальнейшего взаимодействия и сотрудничества прикаспийских государств.

В ходе заседания были обсуждены и согласованы положения проекта Конвенции, относящиеся к суверенитету, юрисдикции, безопасности, установлению территориальных вод и рыболовной зоны, методологии определения исходных линий, разграничению дна и недр, проходу военных кораблей через территориальные воды, а также прокладке кабелей и трубопроводов.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили благодарность Азербайджанской Республике за высокий уровень организации встречи.

Очередное заседание Специальной рабочей группы состоится в Туркменистане.

Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.

Р.Д., И.А.

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