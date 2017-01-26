Бахар Мурадова призвала МККК использовать все возможности для возвращения Азербайджану тела убитого армянами солдата

Тема возвращения азербайджанской стороне тела солдата Чингиза Гурбанова, погибшего в конце прошлого года при отражении провокации армянских вооруженных сил, обсуждена на встрече вице-спикера Милли Меджлиса Бахар Мурадовой с главой офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Эленой Аймоне Сессера.

По сообщению пресс-службы Милли Меджлиса, Б.Мурадова подчеркнула, что тело Ч.Гурбанова удерживается армянской стороной и подвергается нечеловеческому обращению. Она констатировала, что, игнорируя многочисленные обращения и призывы местных и международных организаций, Армения в нарушение международных норм права и Женевских конвенций, до сих пор не вернула тело азербайджанского солдата.

До сведения главы офиса МККК также была доведена обеспокоенность в связи с судьбой взятых в заложники в 2014 году в оккупированном Кяльбаджарском районе азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Было отмечено, что армянские вооруженные силы регулярно нарушают режим прекращения огня и подвергают морально-физической агрессии проживающее в прифронтовой зоне мирное азербайджанское население.

Б.Мурадова призвала МККК использовать все возможности для возвращения азербайджанской стороне упомянутых кяльбаджарских заложников и тела убитого солдата.

В свою очередь Э.Сессера подчеркнула, что вопрос возвращения тела Ч.Гурбанова находится в центре внимания. Она отметила, что МККК в рамках своего мандата занимается лишь гуманитарной деятельностью, не имея полномочий вмешиваться в политические вопросы.

Э.Сессера сообщила, что представители МККК периодически навещают заложников Д.Аскерова и Ш.Гулиева, и в этом процессе участвует также врач.

Ялчин Алиев, Г.Р.