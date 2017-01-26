Азербайджан и Иран довольны состоянием двусторонних отношений

Удовлетворение состоянием азербайджано-иранских отношений выражено на состоявшейся в четверг встрече министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с заместителем главы МИД Ирана Ибрагимом Рахимпуром.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, собеседники выразили уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами.

Как заявил Э.Мамедъяров, встречи на уровне глав государств, взаимные визиты высокого уровня, деятельность совместной межправительственной комиссии, контакты между людьми играют важную роль во всестороннем сотрудничестве Азербайджана и Ирана.

На встрече было отмечено значение проходившего в Баку 25-26 января 48-го заседания специальной рабочей группы по подготовке Конвенции по правовому статусу Каспийского моря.

Стороны коснулись также соединяющих две страны транспортных коридоров, в том числе развития железной дороги в рамках проекта Север-Юг.

Было подчеркнуто, что трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Иран-Турция служит обеспечению мира, стабильности и процветания региона.

И.Рахимпур высоко оценил распоряжение Президента Ильхама Алиева об объявлении 2017 года «Годом исламской солидарности» в Азербайджане.

Ялчин Алиев, Г.Р.