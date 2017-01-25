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Политика

В принятой в ПАСЕ резолюции вновь подтверждена территориальная целостность Азербайджана 25.01.2017 01:00

На продолжившемся во второй половине дня  пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ  обсуждения, в основном, коснулись доклада «Нападки на журналистов и свободу прессы в Европе», подготовленным председателем Комитета ПАСЕ  по вопросам культуры, науки, образования и СМИ Владимира Арьева.

Пункт доклада, повествующий о невозможности мониторинга состояния СМИ на территориях Азербайджана, Грузии и Молдовы, находящихся под контролем сепаратистских сил, вызвал необоснованный протест со стороны  армянской делегации.

Представители армянской делегации выдвинули 3 дополнения и изменения с целью исключения указанного 9-го пункта. Член армянской делегации Самвел Фарманян вновь попытался обвинить В.Арьева в необъективности, ссылаясь на связь его с Азербайджаном. В.Арьев же отметил, что указанный пункт включен в доклад на основании международных правовых норм и документов относительно территориальной целостности Азербайджана. Он также отметил неприемлемость попыток оказания на него подобного давления.  

Затем были отклонены все вышеуказанные предложения армянской делегации. Члены ПАСЕ утвердили 9-ый пункт доклада без каких-либо  изменений - с указанием Нагорного Карабаха, как региона Азербайджана, находящегося под контролем армянских сепаратистов.  

В завершение предложенная В.Арьевым резолюция была принята без изменений большинством голосов.

АПА

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