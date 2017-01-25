Очередной щелчок по носу дипломата-инфузориста

Армянская дипломатия получила очередную смачную пощечину.

Все попытки делегации этой страны не допустить принятия в ПАСЕ резолюции, подтверждающей принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану, провалились. На пленарном заседании 24 января был заслушан доклад главы украинской делегации, председателя комитета по науке, культуре, образованию и медиа Владимира Арьева «Нападки на журналистов и свободу прессы в Европе».

По итогам слушаний и ожесточенных дебатов, в ходе которых в своем амплуа неиствовала армянская делегация, была принята резолюция, 9-й пункт которой в очередной раз подтвердил принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану, Абхазии и Южной Осетии — Грузии, Приднестровья — Молдове, подчеркнул сепаратистскую сущность контролирующих эти территории режимов ("de facto controlled by separatist regimes") и назвал эти территории «абсолютно непрозрачными и зоной беззакония» ("totally non-transparent and lawless areas"). Две жалкие попытки армянской делегации внести поправку об удалении этих формулировок были отклонены большинством членов ПАСЕ, разбирающихся в теории самоопределения уж как-нибудь получше заблудившегося и забредшего по ошибке в МИД специалиста по инфузориям и амёбам Шаварша Кочаряна, который на днях «блеснул» своим знанием истории, напомнив, что Азербайджанская Республика впервые появилась на карте мира всего 100 лет назад, но забыв при этом добавить, что Республика Армения впервые появилась на той же карте, вообще-то, в тот же день и ни днём раньше. В общем, шут с этим Кочаряном. Ему сейчас долго придется искать «конфетку» в очередной позорной для его страны резолюции.

Мы благодарим докладчика Владимира Арьева за принципиальную позицию и отказ поддаться на шантаж и угрозы армянской делегации, поздравляем делегацию Азербайджана и дипломатов из постоянного представительства в Совете Европы за замечательную работу.

Кстати, о давлении на Арьева: о маргинальном уровне армянской делегации и уличной истеричности ее представительниц свидетельствует даже то, что авторитетного докладчика обвинили (именно обвинили!) в том, что его прабабушка… якобы «азербайджанка». Ох, уж эти «азербайджанские прабабушки»! Сколько «бед» они наделали, сколько крови они подпортили несчастным армянам! Вряд ли дойдет до члена армянской делегации в ПАСЕ г-жи Рустамян, что будь у автора отчета не только прабабушка, а хоть даже весь род азербайджанцы, его доклад выносится на голосование ВСЕМУ составу ПАСЕ, где, скажем так, не у всех в родословной имеется такая роскошь, как «азербайджанская прабабушка». И в ходе свободного голосования они имеют возможность поддержать поправки армян в тех пунктах, где «наследила» прабабушка.

Впрочем, об уровне Шаварша Кочаряна и всей армянской делегации можно говорить бесконечно.

В свете принятой резолюции с особой актуальностью вспоминаются усилия группы отщепенцев из числа политэмигрантов во главе с Эмином Гусейновым, которые на днях обратились с призывом к ПАСЕ о приостановлении права голоса для всей делегации Азербайджана. Надо полагать, сделано это было, чтобы, во-первых, отработать грант их заказчиков в канун такого важного голосования, а во-вторых, помочь армянской делегации завалить данную резолюцию. Среди подписавших эту петицию пятидесяти восьми так называемых «активистов гражданского общества» много тех, кого недавно Президент Ильхам Алиев своим указом помиловал.

Вугар Сеидов

АЗЕРТАДЖ