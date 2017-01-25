Мубариз Ахмедоглу: Без азербайджанцев Нагорного Карабаха статус Нагорного Карабаха не будет определен

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу выразил отношение известному заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, требование об освобождении оккупированных территорий с условием определения статуса Нагорного Карабаха указано в документах. Повторение этих мыслей в очень открытой форме для Армении – очень важный вопрос. Потому что большинство армян имеют проблемы с усвоением таких истин», - считает Мубариз Ахмедоглу.

Делясь своими мыслями по этому вопросу, политолог сказал:

«Если Армения действительно является сторонницей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, она должна выбрать между двумя шагами:

- Возвращение оккупированных территорий Азербайджану.

- Возвращение в Нагорный Карабах проживавших там и депортированных армянами, а также подвергшихся геноциду азербайджанцев.

Другого варианта нет. Если бы он был, то до сих пор был бы представлен.

В Обновленных мадридских принципах или 5 заявлениях, подписанных президентами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, определение статуса Нагорного Карабаха и возвращение оккупированных территорий не связаны между собой.

Несмотря на то, эти два вопроса были связаны друг с другом в 2011 году, Армения не предприняли никакого шага.

Даже если определение статуса Нагорного Карабаха будет представлено как отдельный вопрос, армяне не смогут решить его. Потому что для определения статуса Нагорного Карабаха азербайджанцы Нагорного Карабаха должны вернуться туда. В Обновленных мадридских принципах или 5 заявлениях, подписанных президентами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, есть два исключения:

ı. Без азербайджанцев Нагорного Карабаха статус Нагорного Карабаха не будет определен.

ıı. В регионе нагорно-карабахского конфликта не будет третьего государства.

Один из них состоит из того, что ни одна сила в мире не может определить статус Нагорного Карабаха без азербайджанцев Нагорного Карабаха. У Армении нет сил провоцировать Азербайджан, а также международное сообщество на другой вариант. Это также означает полное отрицание международного права. Лучшим выходом из сложившейся ситуации для армян является осознание совместного сосуществования азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе, после чего они будут заниматься определением статуса двух общин. Главным недостатком деятельности Лаврова и других сопредседателей является то, что они не хотят открыто говорить об этом Армении. Бывший сопредседатель США Дж.Уорлик около 5 раз заявлял, что азербайджанцы и армяне проживали вместе раньше, и смогут это сделать и в будущем. Однако, он должен был открыто заявить, что азербайджанцы Нагорного Карабаха должны вернуться обратно. На дипломатическом языке позиция сопредседателей очевидна. Видимо, армяне не знают этого языка.

Однако, армяне должны видеть, что, все «референдумы» или другие плебисциты по Нагорному Карабаху – для Азербайджана и международного сообщества пустой клочок бумаги, не имеющий никакой правовой силы, на который нет ссылки ни в каких документах.

Армяне должны видеть, что Россия использует термин «оккупированные территории», США и Франция назначают на пост сопредседателя людей, которые не нравятся армянам. США, которые сегодня назначают на пост сопредседателя дипломата, который не по душе армянам, в первые годы нагорно-карабахского конфликта оказывали Армении полную и всестороннюю поддержку. Эту же мысли можно отнести к РФ и Франции.

Если у армян есть сомнения о роли азербайджанцев Нагорного Карабаха в определении статуса Нагорного Карабаха, они могут направить запрос сопредседателям МГ ОБСЕ и узнать позицию по этому вопросу сопредседателей МГ ОБСЕ, в том числе международного сообщества.

Армения в настоящее время является стремительно регрессирующим государством. Причиной этого является нерешенность нагорно-карабахского конфликта. Если бы нагорно-карабахский конфликт был решен, не только армяне, но возможно и весь регион Южного Кавказа жили бы в совершенно других условиях».