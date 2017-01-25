Халаф Халафов: «Мы заинтересованы в скорейшем урегулировании вопросов разграничения дна в центральной и южной частях Каспия»

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил в среду на открытии заседания рабочей группы по определению статуса Каспия, что Баку заинтересован в скорейшем урегулировании вопроса разграничения дна Каспия и считает особым соглашение в этой связи с Астаной и Москвой.

Заседание рабочей группы по определению статуса Каспия открывается в среду в Баку, ожидается проведение обсуждений по несогласованным моментам проекта конвенции по статусу Каспия, а также подготовка к встрече глав МИД прикаспийских стран.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркменистана — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

«Мы заинтересованы в скорейшем урегулировании вопросов разграничения дна в центральной и южной частях Каспия и придаем особое значение соглашениям о разграничении дна Каспийского моря между Азербайджаном, Казахстаном и Россией», - сказал Х.Халафов.

По его словам, скорейшее подписание Конвенции по правовому статусу Каспийского моря послужит принятию более действенных мер, направленных на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество прикаспийских государств в различных сферах.

Замминистра заявил, что в Баку намечено проведение шестой конференции.

«В настоящее время в целях усовершенствования правовой базы для сотрудничества прикаспийских государств ведутся обсуждения над проектами отраслевых соглашений. Мы активно принимаем участие в обсуждении и согласовании этих проектов, но вместе с тем считаем преждевременным обсуждение тех проектов документов, положения которых могут предопределить правовой статус Каспийского моря до принятия соответствующей конвенции», - сказал он.

По его словам, прикаспийские страны должны продолжать совместную и доверительную деятельность для сохранения Каспийского моря в качестве зоны мира, благополучия, стабильности и безопасности и прилагать совместные усилия по предотвращению вызовов и угроз, в частности, вооруженных конфликтов и политики оккупации, представляющих опасность для всего региона.

Ялчин Алиев, Г.Р.