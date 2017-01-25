Депутат Милли Меджлиса: Пришло время принудить Армению освободить азербайджанских заложников

Заместитель председателя азербайджанской делегации в ПАСЕ Вусал Гусейнов обратился с вопросом к генеральному секретарю структуры Турбьерну Ягланду после его выступления на пленарном заседании зимней сессии.

Как сообщает АзерТАДж, Вусал Гусейнов, в частности, сказал:

«Совет Европы постоянно выражал обеспокоенность в связи с гуманитарными аспектами армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. С этой точки зрения мы выражаем признательность за ваше последнее заявление в связи с возвращением тела убитого 29 декабря азербайджанского военнослужащего.

Вы знаете, что в 2014 году на территории оккупированного Арменией Кяльбаджарского района Азербайджана также были взяты в заложники двое гражданских лиц - азербайджанцы Дильгам Аскеров и Шахбах Гулиев. Их близкие обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Если принять во внимание гуманитарный характер этого вопроса и прецедентное право ЕСЧП в схожих случаях, не считаете ли вы, что настало время принудить Армению освободить незаконно арестованных азербайджанцев?»

Отвечая на вопрос, Турбьерн Ягланд сказал, что два года назад он в разговоре с президентом Армении обсудил вопрос освобождения двух взятых в заложники азербайджанцев. Эти люди должны быть возвращены. Роль Совета Европы состоит в защите прав простых людей. Что касается гуманитарных вопросов, то генеральный секретарь подчеркнул, что возвращение взятых в заложники людей может стать правильным шагом в данном направлении.

Турбьерн Ягланд также отметил важность постоянных гуманитарных жестов для снижения напряженности между сторонами конфликта.

Генсек ПАСЕ довел до внимания, что в ходе встречи с президентом Армении предложил свою помощь в деле возвращения заложников.

Ф.Багирова