Правовой статус Каспия может быть определен на очередном саммите прикаспийских государств - Халаф Халафов

Правовой статус Каспийского моря может быть определен на очередном саммите прикаспийских государств, сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Полное согласование проекта Конвенции по статусу Каспия позволит определить статус Каспийского моря в ходе очередного саммита», - сказал Х.Халафов в среду на заседании рабочей группы по статусу Каспия в Баку.

По его словам, это составит всесторонний правовой механизм для эффективного сотрудничества прикаспийских государств.

«Очень важно объединить усилия для скорейшего согласования выхода прикаспийских государств в другие моря и мировой океан, права на проход военных кораблей по территориальным водам других стран, прокладки кабелей и трубопроводов, а также раздела дна и поверхности», - подчеркнул он.

«Мы заинтересованы в скорейшем согласовании позиций в вопросе разделения южной и центральной части Каспия и в разделе дна Каспийского моря. Баку придает важное значение достигнутым соглашениям между Азербайджаном, Россией и Казахстаном по разделу дна Каспия», - добавил он.

«Я надеюсь, что вопросы, которые будут обсуждены на заседании рабочей группы в соответствии с международным морским правом, уважением суверенных прав прикаспийских государств и во имя взаимовыгодного сотрудничества, а также стабильности и безопасности в экономических и научно-исследовательских вопросах между странами, будут решены путем укрепления доверия.

Мы уверены, что меры доверия между сторонами не должны причинить вред безопасности прикаспийских государств и должны обеспечить им равную безопасность, внести вклад в укрепление стабильности Каспия с уважением территориальной целостности и суверенитета, независимости государств, должны учитывать интересы сторон. Мы должны и впредь продолжать деятельность для сохранения Каспия, как зоны мира, спокойствия, стабильности и безопасности», - подчеркнул замминистра.

Ялчин Алиев, Г.Р.