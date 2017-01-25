Посол Марокко: Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности» – своевременное решение

Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности» – прекрасная инициатива и своевременно принятое решение.

Как известно, сейчас в мире сформировался негативный имидж исламских стран. Разумеется, это неправильно. Все мы знаем, что Ислам – религия толерантности, взаимного доверия, основана на взаимном уважении. Поэтому эта инициатива Президента Азербайджана имеет очень большое значение для доведения до мира истинных ценностей нашей религии.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал посол Марокко в Азербайджане Мохаммед Адиль Эмбарш.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан известен в мире как толерантная страна. В этой стране, как и в Марокко, представители различных религий и культур живут в атмосфере взаимопонимания. Марокко также борется против формирования негативного имиджа исламских стран. В связи с этим предпринимаются различные меры. Марокко поддерживает деятельность по пропаганде в мире истинной идеи Ислама, являющегося религией толерантности и почтения, одобряет инициативу Президента Азербайджана об объявлении «Года исламской солидарности».

Посол сказал, что марокканские спортсмены примут участие в IV Играх исламской солидарности, предстоящих в Баку в этом году. «Будем стремиться участвовать во всех мероприятиях, проводимых в Азербайджане в связи с играми»,- сказал он.