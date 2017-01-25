USD1.8559
EUR1.9957
RUB0.0312
Brent55.52
WTI52.98
Золото1 216.77
S&P 500 Index2 265.20
Nikkei 22518 834.64
Политика

ВС Армении 7 раз за сутки нарушили режим прекращения огня 25.01.2017 09:51

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в целом 7 раз.

Об этом в среду, 25 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Азатамут, на безымянных высотах Иджеванского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные  в селе Джафарли, на безымянных высотах Газахского района и в селе Гаравелилер Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированного села Джавахирли Агдамского района и на безымянных высотах на территориях Геранбойского и Ходжавендского районов Азербайджана.

1news.az

84количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Бэррон Трамп: все о младшем сыне нового президента США – ФОТО – ВИДЕОУволен сотрудник дорожной полиции, снявший на видео мольбы водителя - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОТиффани Трамп: 10 фактов о младшей дочери президента США – ФОТОМаленькая Хатун заболела лейкозом после гриппа. Ее жизнь в опасности - ФОТОДизайнера Ральфа Лорена бойкотируют в соцсетях за сотрудничество с Меланией Трамп – ФОТОПевица Нюша выходит замуж – ФОТОАрмянин набросился на Аллу Пугачеву с новыми обвинениямиДекан БГУ поддержал своего заместителя, пригрозившего студентам выговором за критику в соцсетях - АУДИОВыделено 4 млн манатов на восстановление села, освобожденного от оккупацииНазваны самые популярные имена новорожденных в Азербайджане в 2016 году

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 января09:51 ВС Армении 7 раз за сутки нарушили режим прекращения огня09:46 Ученые: Зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической09:31 Чудесное спасение щенков из-под заваленного лавиной отеля в Италии - ФОТО - ВИДЕО09:25 Белый дом призвал оставить в покое младшего сына Трампа09:17 Всемирный банк подтвердил прогноз цены нефти на уровне 55 долларов09:09 В мессенджер WhatsApp добавлено три новых функции08:00 Семилетняя девочка из Алеппо написала открытое письмо Трампу07:00 СМИ: Трамп подпишет указы по иммиграции и мигрантам из мусульманских стран06:10 В конгрессе США внесли законопроект о запрете президенту наносить ядерный удар первым05:40 СМИ: в Гамбию вернулись не менее восьми тысяч человек после ухода Джамме05:25 Трамп на выступлении в конгрессе поделится своим видением развития США04:54 Палестинцы осудили новые поселенческие стройки Израиля04:22 Белый дом: желание Трампа улучшить отношения с РФ отвечает интересам США03:51 Мэра Рима вызвали в прокуратуру в связи громким коррупционным делом03:20 Президент Молдавии выступил против иностранных военных на территории страны