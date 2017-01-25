Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в целом 7 раз.

Об этом в среду, 25 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Азатамут, на безымянных высотах Иджеванского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные в селе Джафарли, на безымянных высотах Газахского района и в селе Гаравелилер Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированного села Джавахирли Агдамского района и на безымянных высотах на территориях Геранбойского и Ходжавендского районов Азербайджана.

1news.az