Информационно-аналитический портал Newtimes.az опубликовал статью Ельсевера Абдуллаева «Френсис Фукуяма: информационные парадоксы «постфактного мира».

Приводим данный материал без изменений:

«Почти все ученые признают, что современный мир полон противоречий и рисков. Они пытаются объяснять этот факт в различных аспектах. Известный американский ученый Френсис Фукуяма в одной из своих последних статей коснулся в этой связи важных моментов. Из статьи видно, что Ф.Фукуяма в определенной степени подходит к проблеме с точки зрения самокритики. Он подчеркивает, что в информационных процессах, разворачивающихся в настоящее время в глобальном масштабе, играют роль определенные круги (политические, финансовые и другие). Сегодня при помощи Интернет люди, живущие в разных регионах мира, могут мгновенно осуществлять обмен информацией. Это, с одной стороны, создает широкие возможности для коммуникации, с другой, – дает шанс конкретным кругам воспользоваться этим. Опыт показывает, что больше всех этим шансом стремятся воспользоваться крупные державы. В этом ряду Ф.Фукуяма отмечает США и Россию. В целом над поднятым ученым вопросом стоит задуматься.

Информационная сеть: возможности современного периода и злоупотребление ими

Примечательно, что всесторонний анализ происходящих в современном мире событий на Западе постепенно принимает характер самокритики. Открыто признается, что корни глобальных негативных процессов следует искать в социально-политической, информационной, культурной и др. сферах деятельности Запада. Такой подход позволяет также делать интересные научные выводы.

В этом плане последняя статья Ф.Фукуямы в издании Австралийского Института Стратегической Политики «The Strategist» достаточно интересна. Автор сделал актуальные научные выводы относительно способа злоупотребления политическими кругами ролью информации, ее влиянием на общество, создания ложных представлений в мозгу людей и т.п.

Ф.Фукуяма характеризует современный мир как «постфактный». С точки зрения роли информации в обществе данный термин имеет особое значение. Термин «постфакт» выражает то, что в настоящее время СМИ основываются не на реальных фактах, а на фактах, «созданных» определенными кругами. В качестве проявления этого Фукуяма указывает на то, что данные всех влиятельных информационных источников ставятся под сомнение. Одновременно выдвигаются альтернативные «факты», источник и качество которых вызывают серьезные сомнения.

В данных суждениях динамика информации в современном мире представлена в достаточно интересном контексте. Так, информация, распространяемая официальными источниками, выполняющими роль передатчика объективной информации, опровергается другими неизвестными источниками, служащими интересам ограниченного круга людей. И миллионы людей верят в этот абсурд. И именно в этом и заключается самый опасный момент. Ф.Фукуяма на примерах показывает, как используют этот прием в политической борьбе, в войнах, управлении кризисами, создании провокаций.

По мнению автора, в 2016 году информацию в качестве «постфакта» больше всех использовала Россия. Так, российские СМИ распространили по всему миру информацию об убийстве украинскими националистами маленького мальчика, или сбитии украинскими вооруженными силами малазийского самолета Boeing. Точно так же данные источники спровоцировали активизацию дебатов в Шотландии по поводу независимости, информационную бурю вокруг выхода Великобритании из Евросоюза, а также стимулировали проведение в Голландии референдума по поводу ассоциативного соглашения между Украиной и ЕС (см.: предыдущий источник). Тем самым позиции сторонников интеграции в Европе были подорваны.

Другим примером являются проведенные в США президентские выборы. Д.Трамп пошел дальше своих соперников в области манипулирования ложной информацией в своих интересах. В избирательной кампании он вовсю говорил о том, что Б.Обама родился не в Америке. Это он делал даже после демонстрации Б.Обамой своего свидетельства о рождении, так как, если бы он отступил, стало бы очевидно, что он лжет. Интересно то, что в такой развитой стране, как Америка, большинство людей верят в ложь Д.Трампа.

По той же логике Д.Трамп заявлял, что Федеральная Резервная Система работала на Х.Клинтон. Он утверждал, что выборы будут фальсифицированы, и он не будет признавать их итоги. При этом он не приводил какого-либо действенного аргумента. Но вновь интересно то, что люди поверили в эту неподтвердившуюся информацию. Их не убедили представленные официальные документы. Учитывая именно такие моменты, Ф.Фукуяма задается вопросом: почему люди в мире уже верят не в информацию официальных источников, а в бесфактовые данные, источник которых неизвестен?

«Тролли» и роботы политики: последствия воздействия на миллионы

И правда, это – достаточно интересный момент в плане политической судьбы современного периода, и стоит шире и в научном плане задуматься над ним. Здесь же отметим, что Ф.Фукуяма приводит несколько аргументов, заслуживающих внимания. Он пишет, что в настоящее время на информационном рынке преобладают «тролли» и роботы. В скандинавских сказках «тролли» – маг, волшебник.

Этот образ в современную эпоху выражает способ обвораживания информацией, убеждения конкретными кругами миллионов людей без того, чтобы вникнуть в ее содержание. Роботы выполняют такую же функцию. Так, они выражают наличие масс, которые выполняют приказы, не задавая вопросов, не понимая их смысла.

В качестве второго аргумента Ф.Фукуяма отмечает роль, которую в настоящее время играет Интернет в жизни людей. По его мнению, именно эта сеть распространения информации сыграла серьезную роль в возникновении сомнения в информации официальных источников. Так, люди имеют доступ к любой информации во всех уголках мира, как к интересному событию, не нуждающемуся в подтверждении, не требующему доказательства. Массы интересуют в основном необычная информация. При этом, разумеется, немалую роль сыграло неверие в официальных кругов. Но, по мнению американского ученого, Интернет выполняет и положительную функцию. В качестве доказательства он указывает на то, что эта сеть сыграла серьезную роль в сплочении людей, живущих в различных уголках мира, в одном месте. Именно этим способом удалось вызвать в разных странах (например, в Грузии, на Украине и т.д.) «цветные революции».

Мы хотели бы выразить свое мнение по поводу объективности последнего аргумента Фукуямы. Но хочется также подчеркнуть, что об определенных истинах ученый не говорит. Дело в том, что организация «цветных революций» фактически есть вмешательство во внутренние дела других государств. Тогда на основании чего это может считаться положительным явлением? Напротив, если Интернет дал толчок к «цветным революциям», в том числе и к процессам под названием «арабская весна», это означает трагедию человечества. И не совсем понятно недовольство Ф.Фукуямы по поводу Интернет-цензуры в ряде стран, например, в Китае или в Иране, так как опыт показывает, что, когда информационные двери бывают полностью распахнуты, политические круги Запада вмешиваются повсюду, стараясь обеспечивать при этом только свои интересы. И вряд ли Фукуяма оценит положительно такие шаги, скажем, Китая или России, против США или Европы.

Наконец, Ф.Фукуяма отмечает еще один фактор, который представляет интерес и для нас. Он пишет, что политические круги оказывают сильное влияние на динамику информации. Так, их интересы позволяют скрывать истину, навязывать миллионам людей ложь. В качестве примера сказанному можно привести содержание информации, распространявшейся в западных СМИ накануне вмешательства в Ирак или Афганистан. Американский разведчик сейчас утверждает о Саддаме Хусейне, что свергнутый президент Ирака не признался ни том, что обладал оружием массового поражения, ни в том, что оказывал помощь «аль-Каиде». Он категорически отрицал это и, напротив, обвинял США в том, что они не помогают иракскому правительству в вопросе «аль-Каида». Но все это признают только сейчас. А во время вмешательства в Ирак в СМИ писали совсем другое – днем и ночью в сознание людей внедрялась ложь, начиная от оружия массового поражения кончая якобы любвеобильностью С.Хусейна.

Такая же ситуация наблюдалась в поддержке Западом ложной информации, распространявшейся армянскими СМИ. Параллельно с этим против Азербайджана организовывалась пиар-кампания. Мы неоднократно становились свидетелями сказанного, и сейчас наблюдаем аналогичную картину. Так, в последнее время против Турции ведется беспредельная клеветническая кампания. И становится очевидно, что за этим стоят политические круги Запада.

Если все сказанное выше правда, то каким может быть итог? Очевидно, что в рамках существующих условий практике Запада по распространению ложной информации не будет положен конец. Пока ограниченный круг людей, имея широкие финансовые возможности, будет «заказывать музыку» и влияние их на уже «сгнившие официальные органы» (Ф.Фукуяма) будет сильно, стабильность, согласие, спокойствие в мире будут невозможны. Признаемся, что это – очень пессимистический вывод, но это – истина!»

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