Уволен в запас исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Азербайджана, капитан 1-го ранга 57-летний Хиджран Рустамзаде.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Минобороны АР, в соответствии с законодательством Азербайджана, возрастной предел пребывания на действительной военной службе для полковников и приравненных к ним в чине офицеров составляет 53 года.

Согласно соответствующему приказу министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, Хиджран Рустамзаде уволен в запас на основании пункта «b» статьи 156 положения «О военной службе».

Эльшан Рустамов, Г.Р.