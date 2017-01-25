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Политика

Минобороны Азербайджана сделало заявление относительно гибели солдата – ВИДЕО 25.01.2017 15:17

Минобороны выразило отношение к сообщениям о гибели солдата.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, распространенная проживающим сейчас в Германии Габибом Мунтазиром информация безосновательна.

«Разоблачена очередная ложь известного вражеским отношением к нашим Вооруженным силам, солдатскому и офицерскому составу, а также своей проармянской позицией Габиба Мунтазира, который, распространяя лживую информацию, обманывает общественность и пользователей соцсетей.

Так, 24 января 2017 года Габиб Мунтазир распространил в соцсетях информацию о том, что якобы погиб солдат ВС Азербайджана Акбери Махмуд Али оглу. Габиб Мунтазир также распространил фото и выступил с претензией, что Минобороны молчит об этом.

Сообщаем, что солдат Акбери Махмуд Али оглу жив и здоров и сейчас проходит сверхсрочную службу в одной из воинских частей.

Распространение такого рода новостей в социальных медиа вызывает беспокойство у семей, обеспокоенность в обществе и, бросая тень на успехи нашей армии, преследует цель причинить ущерб ее авторитету.

В то же время, учитывая, что такие новости создают условия армянской стороне для проведения диверсий, рекомендуем общественности, в том числе средствам массовой информации, быть более внимательными, и еще раз доводим до вашего сведения, что распространение непроверенной информации неприемлемо», - заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министерство обороны также предоставило АПА видеообращение солдата, про смерть которого были распространены новости.

Махмуд Акбери в видеообращении опроверг все слухи о своей  смерти.

«Я хочу сказать всем, в первую очередь своим родителям, что жив и здоров и продолжаю службу в воинской части», - заявил он.

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