24 января в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ был проведен мониторинг на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск близ села Гапанлы Тертерского района на государственной границе Азербайджана и Армении.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны АР, мониторинг прошел без инцидентов.

Мониторинг на стороне, контролируемой азербайджанской армией, проводили полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов, Саймон Тиллер и Питер Шведберг.

На противоположной стороне мониторинг провели также полевые помощники личного представителя действующего председателя Иржи Аберле и Геннадий Петрика.

Ялчин Алиев, Г.Р.