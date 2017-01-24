За последними заявлениями президента Саргсяна стоят исключительно примитивизм и глупость правящего режима Армении.

Такого мнения придерживается азербайджанский политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов.

Речь, прежде всего, идет о планах Сержа Саргсяна «сдержать азербайджанскую военную мощь малыми средствами», о чем он заявил, выступая на встрече с демобилизованными армянскими военнослужащими.

«Саргсян, в очередной раз пытаясь поставить все с ног на голову, обманывает - даже ту малую часть населения, которая, возможно, ему все еще верит, хотя после такого заявления даже мало-мальски трезво мыслящие люди в Армении окончательно утратят к нему доверие и интерес», - сказал Фикрет Садыхов, комментируя высказывания армянского президента.

Напомним, Серж Саргсян призвал в первую очередь «не повторять Азербайджан»: «То есть, если Баку покупает самолет за 30 миллионов долларов, то нам нужно за меньшую сумму приобрести средства ПВО. Я не говорю, что у нас не должно быть самолетов. Мы должны иметь минимально необходимое. Если Азербайджан покупает за $2,5−3 млн T-90 или T-92, то нам в первую очередь необходимо приобрести противотанковые средства, которые гораздо дешевле».

Однако азербайджанский политолог убежден в том, что глава правящей верхушки Армении вновь лукавит.

А как же «Искандеры»?

«Все что несет Саргсян об оборонительном вооружении – полный бред и околесица. Куда же тогда делись «Искандеры»? Разве практически это не наступательный комплекс?

Что касается наступательного вооружения, которым Азербайджан оснащает свою армию, то вполне естественно, что мы закупаем мощное оружие – оккупирована часть территории Азербайджана, который, собственно никогда не скрывал, что намерен любым путем освободить захваченные земли.

Так что, Саргсяну не стоит извращать факты и строить хорошую мину при плохой игре. Даже при большом желании Армения в нынешнем своем плачевном положении не в состоянии позволить себе закупки внушительного наступательного вооружения», - отметил Фикрет Садыхов.

По его словам, Армения всегда, даже в свои лучшие времена, жила на подачки из-за рубежа, а сейчас и вовсе еле сводит концы с концами: «Судя по данным статистического управления Армении, население не просто нищает, а в прямом смысле исчезает. Страну покидают десятки тысяч человек».

Что касается Азербайджана, то как страна, пострадавшая от армянской агрессии, он открыто закупает современное оружие - не для того чтобы захватывать и совершать агрессию против какого-либо государства, а, чтобы освободить свои земли и обеспечить безопасность.

«Вообще, все эти заявления Саргсяна показывают, что он сейчас хватается за последнюю соломинку, даже не понимая, что на самом деле они работают против него», - сказал политолог, приведя в качестве примера высказывание армянского президента о том, что нагорно-карабахский конфликт – это проблема населения Нагорного Карабаха, но не Армении.

«Может, это сон?»

«Говорить, что Армения не имеет к этому конфликту никакого отношения - очередная фикция. Кто же в таком случае оккупировал азербайджанские территории?! Может быть, Великобритания, или Германия?! Именно вооруженные силы Армении, армянский солдат сидит в окопах на территории оккупированных азербайджанских районов.

Это общепризнанный факт, не нуждающийся в каких-то дополнительных доказательствах. Поэтому потуги Саргсяна строить из себя «нетронутую девочку» вызывают только смех, ибо в тот бред, что он несет, уже не верят даже сами армяне», - подчеркнул Фикрет Садыхов.

А впереди - выборы

По его словам, к демонстрации всей этой «словесной мощи и фразеологических мускулов» Саргсяна вынуждает стремление получить как можно больше голосов на предстоящих в апреле парламентских выборах.

«Тем более, с учетом того, что некоторые его политические противники объединяются в политический блок для того чтобы составить парламентское большинство, - говорит Фикрет Садыхов. - Но в конечном итоге, Саргсян лишь еще больше отталкивает от себя тех, кто может, еще верил ему и собирался за его партию проголосовать»

Ф.Багирова