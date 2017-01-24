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Политика
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Министр обороны Азербайджана обсудил с представителем ОБСЕ вопрос возвращения тела азербайджанского солдата 24.01.2017 11:47

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком вопрос возвращения удерживаемого армянской стороной тела азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова, погибшего 29 декабря прошлого года при отражении вражеской провокации. 

Как сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана, З.Гасанов подчеркнул необходимость принятия конкретных и более серьезных мер для возвращения азербайджанской стороне тела Ч.Гурбанова.

В свою очередь А.Каспшик выразил уверенность в том, что в кратчайшие сроки в указанном направлении будут приняты дополнительные меры, и вопрос в скором времени будет разрешен.

Также собеседники обсудили последнюю обстановку на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армении и случаи нарушения режима прекращения огня.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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