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Политика

Генсек Совета Европы: «Возвращение тела азербайджанского солдата стало бы знаменательным жестом» 24.01.2017 23:58

На сегодняшнем пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ генеральный секретарь Совета Европы Тербёрн Ягланд проинформировал членов ассамблеи о деятельности организации.

Генсек СЕ затем ответил на вопросы парламентариев. Как сообщает европейское бюро АПА, Тербёрн Ягланд, отвечая на вопрос члена азербайджанской делегации в ПАСЕ Рафаэля Гусейнова относительно удерживаемых армянами в заложниках Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, отметил, что возвращение армянами указанных азербайджанцев на родину стало бы знаменательным жестом.

«Что касается задержания армянами двух азербайджанцев, я поднимал данный вопрос два года назад на встрече с президентом Армении. Кроме того, я поднимал также вопрос в связи с возвращением тела азербайджанского солдата, погибшего 29 декабря в результате нарушения прекращения огня. В подобных вопросах мы должны основываться, прежде всего, на беспокойство народов, людей. Мы не являемся участниками Минского процесса, занимающегося поиском путей урегулирования конфликта, не являемся организацией, обладающего полномочиями по установлению мира. Однако, касаясь гуманитарной стороны вопроса, мы всегда готовы внести свой вклад.  Возвращение их Азербайджану стало бы  знаменательным жестом. В вопросах конфликтов для ослабления напряженности всегда следует отдавать предпочтение гуманитарным жестам», - отметил Тербёрн Ягланд.

АПА

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