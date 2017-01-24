Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по инициативе российской стороны отбыл во вторник с рабочим визитом в Москву.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев, дата данного визита была согласована заранее.

В ходе визита Э.Мамедъяров встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым обсудит вопросы урегулирования карабахского конфликта на основе проведенных в Вене и Санкт-Петербурге переговоров президентов Азербайджана и Армении.

Напомним, что ранее в Москве побывал глава МИД Армении Эдвард Налбандян, который также обсудил с С.Лавровым переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы.

Ялчин Алиев, Г.Р.