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Политика

ВС Армении 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня 24.01.2017 11:02

Подразделения армянских вооруженных сил вновь нарушили режим прекращения огня, 30 раз за сутки подвергнув обстрелу позиции Национальной армии Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны АР, подразделения армянских ВС обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных у сел Беркабер и Паравакар Иджеванского,  Барекамаван Ноемберянского, а также у села Чинари и на безымянных высотах Бердского районов Армении.

Подразделения армянских вооруженных сил также обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций, дислоцированных близ сел  Гарагашлы, Джавахирли, Сарыджалы Агдамского, Гейярх Тертерского, Горадиз, Гараханбейли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов Азербайджанской Республики.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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