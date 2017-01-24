Подразделения армянских вооруженных сил вновь нарушили режим прекращения огня, 30 раз за сутки подвергнув обстрелу позиции Национальной армии Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны АР, подразделения армянских ВС обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных у сел Беркабер и Паравакар Иджеванского, Барекамаван Ноемберянского, а также у села Чинари и на безымянных высотах Бердского районов Армении.

Подразделения армянских вооруженных сил также обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций, дислоцированных близ сел Гарагашлы, Джавахирли, Сарыджалы Агдамского, Гейярх Тертерского, Горадиз, Гараханбейли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов Азербайджанской Республики.

Тимур Рзаев, Э.Т.