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Политика

Израиль выступает против экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан 24.01.2017 10:32

Израиль выступает против экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан. Об этом сообщила посол Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спиваков.

«Сейчас мы проводим совместную работу вместе с нашими российскими коллегами с внешнеполитическим ведомством Беларуси, чтобы найти возможное решение этого вопроса», - сказала посол, передают армянские СМИ.  

Она отметила, что не может предоставить полной информации об их деятельности.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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