16 января на оккупированных территориях Азербайджана военнослужащий-контрактник, сержант Араик Саргсян был застрелен сослуживцем.

Как сообщают армянские СМИ, военнослужащий Араик Саргсян получил ранение в области живота и скончался по дороге в военный госпиталь.

Военнослужащему, расстрелявшему сослуживца, уже предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения избран арест. Имя арестованного не сообщается.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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А.А.