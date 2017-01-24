16 января на оккупированных территориях Азербайджана военнослужащий-контрактник, сержант Араик Саргсян был застрелен сослуживцем.
Как сообщают армянские СМИ, военнослужащий Араик Саргсян получил ранение в области живота и скончался по дороге в военный госпиталь.
Военнослужащему, расстрелявшему сослуживца, уже предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения избран арест. Имя арестованного не сообщается.
20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.
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А.А.