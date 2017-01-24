Национальная ассамблея (парламент) Джибути на своем пленарном заседании приняла подавляющим числом голосов резолюцию по Ходжалинскому геноциду, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Резолюция была официально представлена послу Азербайджана в Эфиопии Эльману Абдуллаеву в ходе его встречи со спикером парламента Джибути Мухаммедом Али Хумадом. Спикер заявил, что его страна постоянно поддерживает Азербайджан и солидарна с ним.

В резолюции говорится об оккупации азербайджанских земель Арменией, а учиненная армянскими войсками резня мирного гражданского населения 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы признается геноцидом. Также в документе заявляется о важности наказания виновников трагедии.

Национальная ассамблея в резолюции подтверждает свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также неприемлемость оккупации территорий с применением силы.

Парламент Джибути требует немедленного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и других международных организаций. Вместе с тем, он призывает мировую общественность и международные организации, оказав давление на Армению, принудить ее к выполнению данных резолюций.

В документе выражается обеспокоенность судьбой миллиона азербайджанцев, ставших жертвами армянской агрессии, и масштабом гуманитарных проблем. Звучит призыв к международному сообществу внести вклад в решение конфликта.

Ялчин Алиев, Г.Р.