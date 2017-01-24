Министерство оборонной промышленности Азербайджана провело заседание коллегии, посвященное итогам работы за 2016 год.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе министерства, на коллегии под председательством министра Явера Джамалова были обсуждены работа подведомственных предприятий, производственные вопросы объединений и предприятий ведомства, финансово-хозяйственные итоги и предстоящие задачи.

Выступая на коллегии, Я.Джамалов отметил, что за отчетный период объем производства на предприятиях министерства вырос в 1,8 раза.

86% выпускаемой продукции - оборонного, 14% - гражданского назначения.

На коллегии также отмечалось, что Миноборонпромом успешно проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Подчеркивалось также, что Миноборонпром выступил инициатором и успешно организовал Азербайджанскую международную выставку оборонной промышленности ADEX 2016, на которой свою продукцию представили около 250 компаний из 44 стран мира, в том числе из США, России, Украины, Китая, Южной Кореи, Франции, Польши, Израиля, Турции, Беларуси, Южно-Африканской Республики и др.

Азербайджан представил на выставке 260 наименований своей оборонной продукции.

В завершении коллегии Я.Джамалов положительно оценил работу объединений и предприятий ведомства и дал поручения для еще более успешного выполнения поставленной Президентом Ильхамом Алиевым задачи по обеспечению Вооруженных сил Азербайджана новейшими видами вооружения.

Тимур Рзаев, Э.Т.