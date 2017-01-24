Во вторник, 24 января, состоялось заседание парламентского комитета по региональным вопросам.

Как сообщает 1news.az, на заседании председатель комитета Ариф Рагимзаде представил информацию о проделанной комитетом в ходе осенней сессии работе и повестке весенней сессии Милли Меджлиса.

Было указано, что в повестку весенней сессии Милли Меджлиса включено 7 вопросов. Среди них законопроекты «Об управлении муниципальными землями», «О статусе муниципалитетов», «О финансовых основах муниципалитетов» и другие.

По словам А.Рагимзаде, законопроекты уже находятся на стадии согласования и после обсуждения с соответствующими структурами будут утверждены на заседании комитета и предложены на рассмотрение пленарной сессии.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет.

Эльшан Рустамов, Г.Р.