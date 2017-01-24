USD1.8559
EUR1.9957
RUB0.0312
Brent55.52
WTI52.98
Золото1 216.77
S&P 500 Index2 265.20
Nikkei 22518 834.64
Политика

Парламентский комитет по региональным вопросам отчитался о проделанной работе 24.01.2017 14:07

Во вторник, 24 января, состоялось заседание парламентского комитета по региональным вопросам.

Как сообщает 1news.az, на заседании председатель комитета Ариф Рагимзаде представил информацию о проделанной комитетом в ходе осенней сессии работе и повестке весенней сессии Милли Меджлиса.

Было указано, что в повестку весенней сессии Милли Меджлиса включено 7 вопросов. Среди них законопроекты «Об управлении муниципальными землями», «О статусе муниципалитетов», «О финансовых основах муниципалитетов» и другие.

По словам А.Рагимзаде, законопроекты уже находятся на стадии согласования и после обсуждения с соответствующими структурами будут утверждены на заседании комитета и предложены на рассмотрение пленарной сессии.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

314количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Увольнение журналиста из-за вопроса Лаврову: комментируют посольство и Lider TVБэррон Трамп: все о младшем сыне нового президента США – ФОТО – ВИДЕОСМИ: сценаристку американского шоу уволили из-за твита о сыне ТрампаТиффани Трамп: 10 фактов о младшей дочери президента США – ФОТОГаджибала Абуталыбов сфотографировался с детьми за «4 маната» - ВИДЕОВ Азербайджане определено ежемесячное пособие для вынужденных переселенцевПервые леди США - ФОТОНаталья Водянова полностью разделась ради благотворительности – ФОТОМаленькая Хатун заболела лейкозом после гриппа. Ее жизнь в опасности - ФОТОСерж Саргсян: В закупке вооружений Армения не должна повторять Азербайджан

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 января15:43 ЦРУ: Греция поддерживала террористов ASALA, а Сирия – PKK15:38 Стартовал новый сезон детского музыкального фестиваля «Зима» - ФОТО – ВИДЕО15:30 Еврокомиссар призвал поддержать Турцию в укреплении государственности15:19 Три специальности АГУНП признаны соответствующими европейским стандартам15:18 США перебросят в Европу ударные вертолеты Apache15:15 Первый тур «Топаз премьер-лиги» после зимнего перерыва15:09 В Адане произошла перестрелка возле Дворца правосудия, есть раненые – ФОТО – ВИДЕО15:00 Sharadil - ресторан для истинных знатоков азербайджанской кухни, где готовят незабываемые Levengi Gutabi – ФОТО14:53 Дизайнера Ральфа Лорена бойкотируют в соцсетях за сотрудничество с Меланией Трамп – ФОТО14:52 В Баку женщину сбросили с моста14:46 В Баку задержана подозреваемая в сексуальной эксплуатации женщин14:43 В Турции задержаны смертники, планирующие теракты в метро - ФОТО– ВИДЕО14:40 В среду в Баку и на Абшероне до +1014:34 В Баку строится новая дорога – ФОТО – ВИДЕО14:25 За перемирием в Сирии будут следить через трехсторонний механизм