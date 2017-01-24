Член азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Сахиба Гафарова вновь единогласно избрана председателем комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам.

Как сообщает 1news.az, выборы прошли на заседании упомянутого комитета в рамках зимней сессии ПАСЕ.

Кандидатура С.Гафаровой была выдвинута Группой европейских консерваторов ПАСЕ.

Отметим, что на пост главы комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и вынужденным переселенцам С.Гафарова впервые была избрана в январе 2016 года.

Ялчин Алиев, Г.Р.