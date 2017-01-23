Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова – один из серьезных ударов по позиции Армении в нагорно-карабахском урегулировании, считает директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

«Однако армяне, опираясь на эмоциональную риторику, думают, что якобы Лавров резко ответил на вопрос азербайджанского журналиста и «танком проехался по азербайджанскому журналисту». В реальности же официальный Ереван в отличие от экспертов протестует против заявления Лаврова. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян сразу же побежал в Москву, где встретился с Лавровым. Судя по фотографиям, распространенным МИД Армении, незапланированный визит прошел на неофициальной территории. Заместитель Налбандяна Шаварш Кочарян также не считает заявление Лаврова позицией. Официальный Ереван понял, что если Лавров использовал фразу «оккупированные территории», значит Россия рано или поздно использует это против Армении в серьезной форме. Потому что, если территории оккупированы, значит есть оккупант. Если есть оккупант, значит он должен быть наказан новой резолюцией Совета безопасности ООН. Эта перспектива серьезно беспокоит официальный Ереван», - полагает М.Ахмедоглу.

Что касается того, что нагорно-карабахский конфликт не является внутренним делом только Азербайджана, то и здесь, по мнению политолога, Лавров не совсем далек от истины.

«Когда в 1992 году создавалась Минская группа ОБСЕ и формировался ее состав, в Азербайджане начались и долгое время длились жаркие споры о том, является ли нагорно-карабахский конфликт внутренним или международным конфликтом. Даже некоторые армянские эксперты комментировали эти дискуссии, протекающие в Азербайджане. На саммите ОБСЕ (тогдашнее СБСЕ) в Будапеште (1994 г.) были приняты решения о деятельности Минской группы ОБСЕ, о сторонах нагорно-карабахского конфликта и составе миротворцев. Все это еще раз подтвердило, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта превратилось в международный вопрос», - напомнил М.Ахмедоглу.

Он не видит в таком отношении России к конфликту серьезного вреда для Азербайджана.

«Потому что армяне не принимают решений по Нагорному Карабаху, принятых в советское время. Они считают, что эти решения приняты только одной группой – или Коммунистической партией Советского союза, или Сталиным. Они пытаются сделать так, чтобы забылось то, что в 1923 году армяне Нагорного Карабаха проголосовали за то, чтобы остаться в составе Азербайджана. Сейчас международное сообщество, ООН, МГ ОБСЕ, ЕС и СЕ заняты нагорно-карабахским урегулированием. Самое интересное в том, что позиция всех этих организаций не предусматривает предоставление Нагорному Карабаху независимости. Во всех документах по нагорно-карабахскому конфликту есть два исключения:

ı. В регионе нагорно-карабахского конфликта не будет третьего государства.

ıı. Без азербайджанцев Нагорного Карабаха статус Нагорного Карабаха не будет определен.

При участии международного сообщества Нагорный Карабах возвращается Азербайджану. Это одно из самых лучших средств против периодического армянского заболевания. Армяне больше никогда не смогут обмануть международное сообщество и выступить с территориальными претензиями против Азербайджана», - убежден М.Ахмедоглу.

По его мнению, армянские эксперты рассчитывают историю нагорно-карабахского конфликта с периода начала собственной политической деятельности, поэтому для них не существует всего, что произошло до этого периода.

«Да, нагорно-карабахский конфликт не является внутренним вопросом Азербайджана, это вопрос, которым занимаются ООН, МГ ОБСЕ, ЕС, СЕ и другие структуры», - сказал политолог.

По заявлению Лаврова, вопросы, связанные с задержанным в Беларуси по запросу Баку блоггером, гражданином РФ, Израиля и Украины Александром Лапшиным, незаконно посетившим оккупированные территории Азербайджана, не соответствуют интересам армян.

«Некоторые официальные лица России обеспокоены теплыми отношениями между Азербайджаном и Беларусью. Сейчас, видимо, некоторые официальные лица России используют именно вопрос Лапшина для того, чтобы создать дискомфорт в отношениях между Азербайджаном и Беларусью. Поэтому к вопросу Лапшина относиться с позиции Армении не правильно. К тому же, если Россия действительно хотела защитить своего гражданина, то могла бы решить этот вопрос в лице Дильгама Аскерова. Армяне арестовали Дильгама Аскерова, который является гражданином России, и никак не отреагировали на несколько обращений российских официальных лиц. В этих условиях то, что Армения поднимает вопрос, связанный с Лапшиным, ссылаясь на гражданство России, может объясняться только армянской логикой», - резюмировал М.Ахмедоглу.