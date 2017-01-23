В середине января одно из заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Карабаху вызвало бурные дебаты в Баку.

Российский министр заявил, что нагорно-карабахское урегулирование «не является абстрактным и исключительно темой внутренних дел Азербайджана».

«Неудобный вопрос» министру был задан корреспондентом телеканала Lider TV в РФ Анаром Гасановым.

Вопрос звучал следующим образом: «Какова будет позиция Москвы в случае начала Азербайджаном контртеррористической операции на оккупированных территориях и очистки земель от оккупационных сил? Закроет ли Москва на это глаза или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана?»

Уже через четыре дня, 21 января, стало известно, что журналист Анар Гасанов уволен. Как сообщает новостное издание Minval со ссылкой на свои источники, «ходатайство о прекращении деятельности в России журналиста поднял лично посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу».

По версии Minval, дипломат руководствовался тем, что «вопрос журналиста и ответ на него Сергея Лаврова нанес ущерб дружественным отношениям между двумя странами».

Отмечается, что посол посчитал вопрос провокационным.

Однако, по мнению некоторых экспертов, Анар Гасанов задал весьма полезный вопрос, «который показал региону и всему миру истинную политическую линию России по Карабаху», отмечает Minval. В то же время, такую позицию разделяют далеко не все – раздавались мнения о том, что вопрос журналиста был неуместен и предвзят.

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В пресс-службе посольства Азербайджана в России 1news.az по этому поводу заявили:

«Посольство Азербайджана в России – дипломатическое ведомство, которое занимается своей профессиональной службой. По всем вопросам касательно увольнения журналиста телеканала Lider TV просим обращаться к телеканалу».

На самом телеканале в разговоре с 1news.az факт увольнения журналиста подтвердили, однако причину так и не уточнили: «По этому поводу можем сказать лишь то, что пишут неправду. Причины ухода Анара Гасанова с работы не в этом. Вы можете лично узнать его точку зрения на этот вопрос».

С журналистом Анаром Гасановым удалось связаться новостному изданию Ölkə.az, которому он заявил следующее: «Меня уволили с телеканала Lider TV, больше я там не работаю. Сообщения по этому поводу верные».

Дополнительных комментариев на эту тему он делать не пожелал.

Далее журналист отметил, что является выпускником факультета журналистики Московского государственного университета и благодарит коллег за интерес к нему и произошедшему.

1news.az