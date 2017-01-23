На предприятии «AZAD системз» азербайджанского производственного объединения «Шарг» начинается лицензионное производство самонаводящихся барражирующих боеприпасов «Зарба».

Как пишет сайт arms-expo.ru, по сути, речь идет о БПЛА «Орбитер-1К» израильской компании Aeronautics Defense Systems с боевой частью. Первый аппарат в числе других БПЛА был замечен в сентябре 2016 года на показе производственной линии компании Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Производство БПЛА-камикадзе будет осуществляться в рамках соглашения, заключенного в 2011 году, пишет российский специалист по вооружениям Анатолий Соколов.

В декабре того же года Министерство оборонной промышленности Азербайджана сообщало о начале серийного производства «Зарба» в ближайшее время. Кроме того, планируется начало сборки БПЛА «Орбитер-3» и «Орбитер-4».

«Орбитер-1К» создан на базе разведывательного мини-БПЛА «Орбитер-2» и впервые был показан в 2015 году в ходе Парижского авиасалона. От своего прототипа барражирующий боеприпас отличается увеличенным крылом для повышения маневренности и небольшим увеличением фюзеляжа для компенсации массы боевой части в носовой части.

БПЛА-камикадзе «Орбитер-1K» предназначен для борьбы с пехотой и легкобронированной подвижной и неподвижной техникой противника. Боеприпас способен обнаружить цель в заданном районе, сопровождать ее и уничтожить по команде оператора в любое время суток. Для этого БПЛА оснащен оптико-электронной системой наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах и управления полетом, которая обеспечивает ручное пилотирование аппарата или автоматическое барражирование по программе.

БПЛА «Орбитер-1К» может действовать на дальность до 100 км со скоростью около 130 км/ч на высотах до 5500 м в течение 2-3 часов.

Цель поражается осколочно-фугасной боевой частью массой 2,5 кг (4000 вольфрамовых шариков), при взрыве которой образуется облако осколков с радиусом до 25 м. Подрыв может осуществляться в воздухе, с временной задержкой и при контакте с целью. Взлетает БПЛА при помощи катапульты, садится при помощи парашюта и надувной камеры.

В ходе полета оператор, обнаружив цель, переводит БПЛА в режим пикирования. Аппарат имеет малую акустическую заметность и может быть обнаружен за 2 сек. до поражения цели.

При необходимости атака цели может быть отменена, а аппарат возвращен к месту старта. Мобильность применения БПЛА планируется обеспечить путем размещения аппарата на борту бронемашины «К1-Зарба».

По словам российского эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, Азербайджан на протяжении последних лет активно ведет закупки различных систем БПЛА, а также сборочное производство некоторых из них непосредственно в стране.

«Прежде всего, это продукция израильских компаний, среди которых, помимо упомянутой Aeronautics, также Israel Aerospace Industries, Elbit Systems и BlueBird Aero Systems», – пояснил Д.Федутинов.

А.А.