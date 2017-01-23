Проведение стратегического и экономического форума между Азербайджаном и странами-участницами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) предусмотрено в первой половине 2017 года в Баку.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, целью форума является определение совместных проектов для развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, туризма, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, транспорта, культуры и спорта, а также поощрение прямых контактов между бизнес-кругами.

В мероприятии ожидается участие в широком составе высокопоставленных официальных лиц, таких как министры иностранных дел, экономики, торговли и промышленности, а также деловых людей и представителей частных компаний, суверенных фондов и финансово-инвестиционных корпораций.

С целью обсуждения вопросов, связанных с организацией форума, делегация МИД Азербайджана посетила и провела встречи в декабре прошлого года в штаб-квартире ССАГПЗ в Эр-Рияде.

Основу сотрудничества между Азербайджаном и ССАГПЗ составляет Меморандум о взаимопонимании по механизмам консультаций, подписанный в Баку в июне 2013 года между республикой и генеральным секретариатом организации.

Ялчин Алиев, Г.Р.