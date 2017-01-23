Председатель ПАСЕ, испанец Педро Аграмунд в понедельник переизбран на эту должность.
Выборы нового главы Ассамблеи состоялись в рамках первого дня зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Прямая трансляция сессии ведется на официальном сайте ПАСЕ.
Стоит отметить, что 66-летний Аграмунд был единственным кандидатом на эту должность, поэтому срок его полномочий продлен автоматически.
Педро Аграмунд возглавляет ПАСЕ с января 2016 года. Согласно процедурным правилам Ассамблеи, срок пребывания на посту председателя можно продлить один раз.
Аграмунд родился в Валенсии 12 сентября 1951 года. Выпускник Университета Валенсии по высшему юридическому образованию. Также имеет диплом коммерческой школы IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa), где изучал менеджмент развития.
С 2013-го по 2016 год возглавлял группу Европейской народной партии в ПАСЕ. С 2000 года представляет делегацию Испанию в ПАСЕ. Также занимал позицию содокладчика Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану.
Владеет испанским, французским и английским языками.
Елена Остапенко, Э.Т.