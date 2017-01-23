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Политика

Председатель ПАСЕ переизбран на второй срок 23.01.2017 16:10

Председатель ПАСЕ, испанец Педро Аграмунд в понедельник переизбран на эту должность.  

Выборы нового главы Ассамблеи состоялись в рамках первого дня зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Прямая трансляция сессии ведется на официальном сайте ПАСЕ.

Стоит отметить, что 66-летний Аграмунд был единственным кандидатом на эту должность, поэтому срок его полномочий продлен автоматически.  

Педро Аграмунд возглавляет ПАСЕ с января 2016 года. Согласно процедурным правилам Ассамблеи, срок пребывания на посту председателя можно продлить один раз. 

Аграмунд родился в Валенсии 12 сентября 1951 года. Выпускник Университета Валенсии по высшему юридическому образованию. Также имеет диплом  коммерческой  школы  IESE  (Instituto  de  Estudios  Superiores  de  la  Empresa), где изучал менеджмент развития.

С 2013-го по 2016 год возглавлял группу  Европейской  народной  партии  в ПАСЕ. С 2000 года представляет делегацию Испанию в ПАСЕ. Также занимал позицию содокладчика Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану.

Владеет испанским, французским и английским языками.

Елена Остапенко, Э.Т.

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