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Политика

Азербайджанцы заслонили флагами армянский стенд на туристической выставке в Мадриде - ВИДЕО 23.01.2017 13:45

В Мадриде 18-22 января прошла Всемирная туристическая выставка FITUR-2017, являющаяся ежегодным крупнейшим туристическим мероприятием.

Как ранее сообщил 1news.az, в рамках выставки Армения вновь прибегла к провокации. На стенде, посвященном Армении, были размещены фотографии и материалы о Карабахе.

С целью предотвращения армянской провокации Министерство культуры и туризма направило письма протеста как организаторам выставки FITUR-2017, так и Всемирной туристской организации.

Проживающими в Испании соотечественниками была проведена акция протеста перед армянским стендом. Были продемонстрированы баннеры и таблички с надписями «Карабах принадлежит Азербайджану», «Конец оккупации», «Армения - агрессор», а участникам выставки представлена информация об армянской агрессии.

На видео, размещенном в социальных сетях, можно увидеть, как молодые азербайджанцы держат в руках флаги АР и таким образом заслоняют армянский стенд, напичканный провокационными материалами о Карабахе. Таким образом, несмотря на вмешательство охраны выставки, азербайджанцы смогли привлечь внимание участников мероприятия к армянской провокации.

Информационное агентство 1news.az представляет видео с акции протеста азербайджанцев перед армянским стендом на выставке FITUR-2017. 

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Эльшан Рустамов, Г.Р.

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