С 23 по 27 января в Страсбурге пройдет зимняя сессия Парламентской Ассамблеи совета Европы (ПАСЕ).

В работе сессии будет участвовать группа депутатов во главе с председателем комитета международных отношений и межпарламентских связей, руководителем постоянной делегации Азербайджана в этой организации Самедом Сеидовым.

На сессии будут обсуждены такие темы, как деятельность демократических институтов в Турции и Украине, ситуация в Сирии, ее влияние на соседние страны, а также ситуация в Ливане, региональная стабильность, призывы к безопасности в Европе, гуманитарный кризис в Газе.

Одновременно будут рассмотрены такие вопросы, как угрозы журналистам и свободе прессы в Европе, отчетность и призывы к интернет медиа и деятельности журналистов, прекращение агрессивных выступлений посредством интернета. Ассамблея также уделит внимание вопросам развития механизмов мониторинга по странам.

На сессии выступят президенты Румынии и Кипра, Европейский комиссар по вопросам расширения Европейского Союза и европейской политики соседства, министр иностранных дел Кипра, будет заслушан доклад генерального секретаря Совета Европы о деятельности структуры. Члены азербайджанской делегации выразят свое мнение по вопросам, выдвинутым на повестку сессии.

АЗЕРТАДЖ