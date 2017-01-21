Азербайджан - это страна, где все конфессии долгие годы проживают в мирных условиях. Здесь каждый носитель религии может в свободной и удобной форме выражать свои религиозные убеждения.

В нашей стране за веру никого не ущемляют, не преследуют. Идущие на международной арене процессы отчетливо демонстрируют какое большое значение представляют эти мультикультуральные ценности не только для Азербайджана, но и всего мира.

Об этом заявила заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета парламента по правам человека Бахар Мурадова, комментируя АЗЕРТАДЖ объявление 2017 года Президентом Ильхамом Алиевым «Годом исламской солидарности».

Бахар Мурадова отметила, что хотя более 90 процентов населения Азербайджана являются мусульманами, в нашей стране созданы равные условия для представителей других религий. И поэтому Азербайджан имеет больше права на выдвижение инициативы исламской солидарности.

По словам вице-спикера, это также демонстрирует верную, справедливую оценку, данную Азербайджанским государством истинной сути, цели и возможностям ислама на государственном уровне. Так как на протяжении истории мы видели, что, руководствуясь негативными проявлениями ислама, делались попытки вбить в головы людям религиозный фанатизм, невежество. А определенные политические режимы, отдавая предпочтение именно этим особенностям, стремились использовать их в своих политических целях интересах. И поэтому Азербайджанское государство, представив под руководством Президента Ильхама Алиева подлинную суть и цель ислама, видит его как возможность, средство, силу для предупреждения вызовов, с которыми мы сталкиваемся на международной арене. И в своем выступлении глава государства сказал, что наиболее сильной общей ценностью исламских стран является сама исламская религия, исламская культура. Конечно, это может по разному проявляться в соответствии с политическим режимом, политическим строем ряда стран. Но поскольку Азербайджан является светским государством, религия здесь отделена от государства и рассматривается как вопрос совести человека, эти вопросы регулируются в духе демократических государств, их ценностей, и именно так отражаются в наших законах.

Бахар Мурадова подчеркнула, что с этой точки зрения в нынешний чувствительный период, когда исламские страны подвергаются разрушениям, катастрофам, угрозам, выступление с такой идеей имеет очень большое значение. Это есть инициатива для достижения исламской солидарности, демонстрация миру преимуществ, достигнутых Азербайджаном, опираясь на исламские ценности, а также того, что использование ислама именно на этом уровне не мешает, а, напротив, поддерживает создание демократических обществ. В частности, азербайджанское общество в очередной раз оценивает это как представление миру Азербайджанского государства и достигнутых им успехов, одновременно оздоровление ситуации, приведение исламской солидарности к солидарности исламских стран, как возможность демонстрации этой солидарности не только с точки зрения религии, но и в самых различных аспектах.

И поэтому данная инициатива Президента - это призыв для размышлений, формирования позиций с целью устранения противостояний, существующих в исламских странах, в самой исламской религии, представления о том «что такое исламская солидарность и как она должна восприниматься», прояснения таких вопросов как «для чего мы выдвигаем инициативу исламской солидарности, в каких целях мы это используем», оценки исламской солидарности как возможности, которая сумеет внести вклад в оздоровление межрелигиозных отношений не только для исламских стран, но и для всего мира. Это также призыв ко всему христианскому миру, другим религиям. Вместе с тем, это также призыв к кругам, которые представляют ислам как угрозу, опасность, как посторонний элемент для демократического общества. Сегодня мир вступил в такой этап, что мы видим к каким тяжелым последствиям привели разделяющие нас подходы. Это - угроза и опасность для каждого. Если кто-то думает, что попытки, направленные на Ислам, ослабят исламский мир, то ошибается, это ослабляет весь мир. И поэтому достижение исламской солидарности, солидарность с исламским миром означает собрать вместе религии, культуры, цивилизации всего мира, расширить возможности жить в условиях гармонии. С этой точки зрения эта инициатива Президента Ильхама Алиева имеет большое значение не только для Азербайджана, исламских стран, но и для человечества в целом.

АЗЕРТАДЖ