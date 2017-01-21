Находящиеся с визитом в Люксембурге руководитель рабочей группы по азербайджано-люксембургским межпарламентским связям Эльмира Ахундова и депутат Милли Меджлиса Сабир Гаджиев посетили законодательный орган этой страны. Визит был осуществлен по приглашению парламента Люксембурга.

Председатель парламента Марс Ди Бартоломео проинформировал азербайджанских депутатов об истории создания, структуре, составе законодательного органа.

Депутаты ознакомились со зданием парламента, расписались в книге почетных гостей.

В ходе визита Эльмира Ахундова и Сабир Гаджиев встретились с членами бюро и комитета по международным и европейским отношениям, обороне, сотрудничеству и иммиграции парламента Люксембурга.

На встрече Эльмира Ахундова сообщила, что наша страна является первой парламентской демократической республикой на мусульманском Востоке. Она отметила, что Азербайджан подвергся агрессии со стороны Армении, нагорно-карабахский регион и семь прилегающих районов нашей страны уже 25 лет находятся под оккупацией армянских вооруженных сил. Э.Ахундова рассказала о резолюциях, принятых международными организациями в связи с немедленным, безусловным и полным выводом вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Она сообщила, что в результате конфликта более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных краев и ныне проживают в положении беженцев и вынужденных переселенцев, отметила государственную заботу о них.

Депутат Милли Меджлиса сказала, что великий лидер Гейдар Алиев проделал большую работу в сфере укрепления социально-экономических и политических основ независимого Азербайджана, превращении нашей страны в надежного партнера ведущих государств мира, отметила, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс общенационального лидера. Говоря о роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, депутат отметила значение трубопровода ТАР в этом вопросе. Э.Ахундова довела до внимания, что в нашей стране проводятся престижные международные мероприятия и спортивные соревнования.

Сабир Гаджиев проинформировал об отношениях Азербайджана с международными организациями. Он рассказал о реформах, проведенных в нашей стране в сфере строительства демократического и правового государства.

Председатель парламента Люксембурга Марс Ди Бартоломео был проинформирован о несправедливостях, с которыми столкнулась наша страна, политике двойных стандартов, проводимой в отношении Азербайджана.

Затем были даны ответы на вопросы депутатов о нашей стране, диверсификации ее экономики и развитии других сфер. Было затронуто значение межпарламентских связей, отмечен вклад в укрепление двусторонних отношений.

Во встрече приняли участие советник посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Эльчин Баширов и председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Сахиль Гасымов.

В ходе трехдневного визита наших депутатов в Люксембург на центральной улице перед зданием парламента развевался государственный флаг Азербайджана.

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