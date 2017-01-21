Бывший омбудсмен Молдовы Аурелия Григориу присоединилась к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном».

Она распространила заявление в связи с присоединением к данной платформе.

В заявлении говорится: «Я, Аурелия Григориу, принимая во внимание важность мирного урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, выражая уважение и поддержку территориальной целостности Азербайджана и Армении, подчеркивая важность выполнения принятых в связи с конфликтом резолюций Совбеза ООН и других международных организаций, поддерживая усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта, ссылаясь на традиции совместного проживания армянского и азербайджанского народов в прошлом, с сожалением отмечая, что у нового поколения обоих народов формируется лишь враждебное отношение друг к другу, поддерживая решение затянувшегося конфликта и идею мирного совместного проживания народов, выражаю поддержку этой инициативе и присоединяюсь к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», направленной на выполнение мирной резолюции по нагорно-карабахскому конфликту».

АПА