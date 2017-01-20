Идет процесс формирования делегации от Азербайджана, которая будет вести переговоры с Евросоюзом по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве.

Об этом журналистам в среду сообщил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

Переговоры с европейской стороной начнутся в ближайшее время, сказал он.

На этой неделе глава Делегации ЕС в Баку Малена Мард также отмечала, что начало переговоров между Азербайджаном и Евросоюзом по новому партнерскому соглашению ожидается в конце января – начале февраля.

Долгожданный мандат на начало переговоров с Азербайджаном о деталях нового соглашения Еврокомиссия получила в середине ноября 2016 года. Документ находился на стадии обсуждения около двух лет. Причина задержки объяснялась необходимостью достижения консенсуса между всеми 28 странами-членами ЕС.

Новый документ заменит соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС от 1996 года, и призван лучше отражать общие цели и задачи, которые стоят сегодня перед сторонами.

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Замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев также сообщил в пятницу журналистам, что в рамках переговоров с Всемирной торговой организацией (ВТО) в первой половине года возможно проведение очередной встречи рабочей группы в Женеве.

Предыдущая встреча рабочей группы по вступлению Азербайджана в ВТО проходила в Женеве в июле прошлого года. Переговоры велись преимущественно вокруг режима внешней торговли и поддержки сельского хозяйства. По словам Мамедгулиева, сельское хозяйство остается одним из ключевых спорных пунктов.

Ранее Махмуд Мамедгулиев не раз выражал уверенность, что Азербайджан обязательно станет членом ВТО, это лишь вопрос времени. Он также отмечал, что Азербайджан стремится к членству в ВТО, но в данный момент необходимо дождаться, чтобы политика страны по диверсификации экономики принесла свои результаты. Это, по его словам, активизировало бы переговорный процесс.

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Эльшан Рустамов, Елена Остапенко, Ф.Б.