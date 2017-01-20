В конце января в Баку состоится заседание рабочей группы по правовому статусу Каспийского моря.

Об этом журналистам сообщил в пятницу замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

На заседании будут обсуждены несогласованные вопросы по Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также пройдет подготовка к саммиту по Каспию в 2017 году.

Заседание будет носить и подготовительный характер к встрече по Каспию на уровне министров иностранных дел. Дату встречи министров Халаф Халафов не уточнил.

В декабре прошлого года в Баку прошли двусторонние консультации между Азербайджаном и Казахстаном по правовому статусу Каспия. По итогу переговоров Халафов заявлял о согласованности большей части вопросов по проекту Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права – Азербайджана, Казахстана и Туркменистана – поставило вопрос о разграничении Каспия между пятью странами.

Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Эльшан Рустамов, Ф.Б.