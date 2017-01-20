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Политика

Генерал-лейтенант Айдемиров: «В случае начала крупномасштабных боевых действий армяне не продержатся и трех дней» 20.01.2017 11:05

Армянская сторона старается не комментировать апрельские боевые действия, потому что армяне опозорились не только в своем регионе, но и на весь мир.

Об этом 1news.az заявил генерал-лейтенант запаса Яшар Айдемиров.

По его словам, апрельские бои продемонстрировали проблемы в армянских вооруженных силах - в управлении войсками, разведке, материально-техническом обеспечении.

«Как только всего лишь несколько азербайджанских подразделений перешло в контрнаступление, армяне сразу же стали покидать населенные пункты, убегать из оккупированных Шуши, Ханкенди, повсюду начался хаос.

В результате их поражения в ходе апрельских боев был уволен ряд высокопоставленных армянских военных. Видя такой бардак в своей армии, они передали руководство частью своих вооруженных сил другой стране», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Как подчеркнул Яшар Айдемиров, апрельские бои также продемонстрировали отсутствие у армянских вооруженных сил новейшего вооружения. 

«Заявления вражеской стороны о наличии у нее мощного вооружения и сильной оборонительной линии оказались липой», - сказал он.

Генерал-лейтенант запаса отметил, что таким образом на 100 процентов был уничтожен миф армян о могуществе их армии.

«Армяне настолько сильно испугались, что стали проводить различные пропагандистские мероприятия. Чтобы как-то воодушевить свое население, демонстрировали кадры стариков, участвовавших в карабахской войне, которые изъявляли желание самостоятельно отправиться в район боевых действий. Ну, как гражданский может самостоятельно, без призыва, отправиться на фронт? Все это и есть свидетельство суматохи», - сказал он.

Яшар Айдемиров назвал неслучайным тот факт, что руководство Армении постоянно провоцирует эскалацию напряженности на линии фронта.

«Они создают напряженность, чтобы живущий в нищете армянский народ не обращал внимания на социально-экономические проблемы», - сказал он.

«Армяне систематически нарушают режим прекращения огня, армянские разведывательно-диверсионные группы предпринимают попытки проникнуть в глубь наших позиций. Однако в Армении прекрасно понимают, что в случае начала боевых действий они не смогут противостоять Вооруженным силам Азербайджана», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Он также отметил наличие в ВС Азербайджана новейших видов вооружений.

«Часть этих вооружений демонстрировалась посредством СМИ, однако не все виды вооружения афишируются. Приведу один пример: как только армяне продемонстрировали «Искандеры», азербайджанская сторона провела учения с использованием ракетной системы «Ильдырым», - сказал Яшар Айдемиров.

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Он также отметил, что армянская сторона содержит свою армию за счет подачек из-за рубежа.

«Содержать армию таким способом невозможно, армия должна быть бюджетной. Расходы Азербайджана на оборону вот уже много лет превышают весь бюджет Армении. У Армении нет оборонной промышленности.  Они создают какой-то  примитив, а потом начинают его рекламировать. Если начнутся крупномасштабные боевые действия, то армяне не смогут продержаться и трех дней», - резюмировал генерал-лейтенант запаса.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам, заявил, что в апреле 2016 года Азербайджанское государство и азербайджанская армия нанесли серьезные удары по оккупантам.

«В ответ на очередную армянскую военную провокацию азербайджанская армия провела контрнаступательную операцию и освободила от оккупации тысячи гектаров земель.

Это – наша славная историческая победа, которая вновь демонстрирует силу нашего государства, народа, нашей армии», - отметил глава государства.

Эльшан Рустамов

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