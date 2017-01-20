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Политика

The Spectator: Трамп в силах возродить отношения США и Азербайджана 20.01.2017 13:54

В газете The American Spectator опубликована статья бывшего главного редактора издания Jewish News Service Джейкоба Камараса под названием «Трамп может сделать отношения между Америкой и Азербайджаном вновь великими» (по аналогии с девизом Трампа «Возродим величие Америки!»).

В публикации, размещенной на АзерТадж, говорится о несостоятельности политики администрации Обамы в отношении Израиля и Азербайджана как двух союзников США, и улучшении этих отношений при администрации нового президента Дональда Трампа.

Обвиняя администрацию Барака Обамы в неадекватных действиях в отношении Израиля, автор пишет, что воздержавшись при голосовании в Совете Безопасности ООН, США позволили Совету принять резолюцию 2334, осуждающую создание израильских поселений на территории Западного берега р. Иордан, но эта же администрация во время последних 8 лет ни разу не осудила создание армянских поселений в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Нагорно-Карабахский конфликт начался в 1980-е годы, и перерос в полномасштабную войну после распада СССР. Более 30 тысяч человек были убиты, 20 процентов международно-признанной территории Азербайджана находится под оккупацией Армении, пишет автор.

Камарас отмечает, что в октябре прошлого года госсекретарь Керри расстроил азербайджанское руководство, сказав, что Армения и Азербайджан «не готовы» к урегулированию нагорно-карабахского конфликта, на что Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил, что, обвиняя обе стороны за продолжение конфликта, госсекретарь демонстрирует «очевидную поддержку армянской оккупационной политике».

Когда новоизбранный президент Дональд Трамп приступит к исполнению обязанностей 20 января, вместо продолжения нынешней политики США в отношении Азербайджана, он может взять в пример политику Израиля в отношении к Азербайджану и применить аналогичную политику.

Далее автор пишет о тесных связях между Израилем и Азербайджаном, недавнем визите премьер министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Баку, военном и экономическом сотрудничестве, и официальных визитах высокопоставленных лиц Израиля в Азербайджан, включая министра обороны Моше Яалона в 2014 г., министра иностранных дел Авигдора Либермана в 2012 г. и Шимона Переса в 2009 г.

Камарас также пишет об общине горских евреев и евреев-ашкенази в Азербайджане и отсутствии антисемитизма в стране.

Обсуждая отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном при президентстве Дональда Трампа, автор призывает новую администрацию хорошо изучить значимость Азербайджана, светской мусульманской страны, в регионе и для внешней политики США.

Для восстановления лидерской позиции Америки и доверия мира к США, необходимо перестроить это доверие с такими важными союзниками, как Израиль и Азербайджан.

1news.az

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