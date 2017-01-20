Бывший президент СССР получил повестку в Вильнюсский окружной суд в качестве свидетеля о событиях у телебашни Вильнюса в 1991 году, в результате которых погибли 14 человек.

Как сообщает телеканал НТВ со ссылкой на судью Айнору Корнелию Мацявичене, повестка была вручена 28 декабря прошлого года. Ее отправили на почтовый адрес фонда Горбачева.

Бывший президент СССР может прибыть в Литву или воспользоваться возможностью и дать показания в режиме видеоконференции.

«Суду вернулось сообщение о вручении повестки. На сообщении, адресованном суду, стоит подпись Михаила Горбачева», - говорит Мацявичене.

В марте 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики. Власти СССР нашли это решение противоречащим Конституции.

В результате в январе 1991 года в Литве начались массовые несанкционированные акции протесты, после этого в республику перебросили спецподразделения.

Штурм телецентра в Вильнюсе произошел утром 13 января 1991 года. В нем участвовали военные и бойцы группы «Альфа» спецназа КГБ. Защищать здание вышли сотни местных жителей. В ходе столкновений протестующих с военными в этот день погибли 14 человек, около 600 пострадали.

Рассмотрение в суде дела о событиях в Вильнюсе началось в 2016 году. Суд приступил к опросу пострадавших и свидетелей. Всего в материалах делах фигурируют порядка 500 человек. В Москве новость о процессе восприняли критически.

Горбачев уклоняется от ответственности

Аналогичные события произошли в период распада СССР не только в Литве, но и других союзных республиках – в Грузии, Азербайджане и Казахстане.

В Баку трагическая дата 20 января ежегодно отмечается памятными мероприятиями по всей стране. В ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска без предупреждения вошли в Баку. По улицам города шли танки, которые без разбора стреляли по мирным жителям и обстреливали жилые здания. Были убиты более ста мирных жителей, в том числе женщины и дети.

По словам первого заместителя Генерального прокурора Азербайджана Рустама Усубова, следственные действия по событиям последних лет существования СССР при Горбачеве проводились и в Баку, и в Москве. Однако азербайджанская прокуратура приступила к расследованию лишь в феврале 1992 года, спустя два года после трагедии.

«Проводить расследование спустя два года было очень сложно, так как определенные доказательства были устранены. Несмотря на это, были допрошены руководящие лица ЦК КПСС, командированные в Баку 19 января», - заявил Усубов журналистам в пятницу, во время возложения цветов в Шехидляр хиябаны.

«Однако допросить самого Горбачева и Вадима Бакатина возможности не представилось, - сказал Усубов. - Михаил Горбачев уклонился от следствия. Он сбежал, скрылся».

Он также отметил, что Генеральная прокуратура Азербайджана до сих пор продолжает требовать у российской стороны предоставить детали дела, которое вела российская прокуратура в 68 томах. Детали дела официальному Баку не предоставляются.

Рустам Усубов уверен, что рано или поздно кровавым событиям в республиках бывшего СССР, которые произошли по решению Михаила Горбачева, будет дана полная правовая оценка, и виновные будут привлечены к судебной ответственности.

1news.az