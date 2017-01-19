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Политика

ПАСЕ призывает добиться в Азербайджане доверия к судебной системе 19.01.2017 19:29

Крайне важно придать новый импульс процессам реформ в Азербайджане и вести диалог с властями, в частности, в области судебной системы, свободы СМИ и прав человека.

ПАСЕ готова продолжить сотрудничество с азербайджанским правительством и народом для более точного определения и реализации этих реформ.

Об этом говорится в заявлении содокладчиков ПАСЕ Штефана Шеннаха (Австрия) и Цезара Флорина Преды (Румыния) по итогам оценочного визита в Азербайджан с 12 по 14 января.

Отмечается, что обсуждения были сфокусированы на реформе судебной системы Азербайджана.

«Важно отметить исконные причины проблемы и повысить независимость судебной системы, а также доверие к ней, - говорится в заявлении содокладчиков. – Особо важно обратить внимание на систему уголовного процесса, в частности, на процедуру досудебного задержания, применение альтернативных санкций и создание отдельной системы ювенальной юстиции».  

Представители ПАСЕ приветствовали готовность азербайджанских властей сотрудничать с Советом Европы по вопросу судебной реформы. Также была отмечена необходимость полной реализации решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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Содокладчики Шеннах и Преда обсудили в Азербайджане, в частности, вопросы соблюдения прав человека. Отмечая освобождение некоторых правозащитников, политических активистов и журналистов в прошлом году, содокладчики выразили надежду на продолжение этой позитивной тенденции в течение 2017 года.

Обсуждения коснулись и развития в стране Интернета и социальных медиа, а также вопросов, касающихся свободы слова в цифровом пространстве.

Информационный доклад по итогам январского визита в Азербайджан будет представлен на рассмотрение Мониторингового комитета ПАСЕ на одном из следующих заседаний.

Елена Остапенко, Э.Т.

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