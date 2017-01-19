На одной из боевых позиций противника, расположенных на оккупированных территориях Азербайджана, выстрелом уничтожен армянский разведчик.

Как стало известно 1news.az из военных источников, данный случай произошел в ночь на 17 января. Так, армянский разведчик, который посредством прибора ночного видения вел наблюдение за позициями Вооруженных сил Азербайджана, был обнаружен и точным выстрелом уничтожен.

Несмотря на то, что прошло уже двое суток, армянская сторона по-прежнему усиленно продолжает скрывать от общественности гибель своего военнослужащего.

1news.az